إصابة شاب بجراح خطيرة بجريمة إطلاق نار في عين السهلة

أُصيب شاب (20 عامًا) بجراح خطيرة إثر إطلاق نار في عين السهلة بوادي عارة ليل الجمعة - السبت، وذلك في جريمة تأتي وسط تصاعد الجريمة في المجتمع العربي، إذ بلغت الحصيلة 149 قتيلًا منذ مطلع العام.

أُصيب شاب بجراح خطيرة بجريمة إطلاق نار ارتُكبت في عين السهلة بوادي عارة، ليل الجمعة - السبت.

وقال طاقم طبيّ، إنه "تلقى بلاغا عند الساعة 00:05، يفيد بإصابة شاب في عين السهلة، نُقل إلى مستشفى ’رامبام’، لتلقي العلاج".

وأضاف أنه "نُقل إلى نقطة التقاء مع طاقم ’نجمة داود الحمراء’، بالقرب من بسمة".

وذكر الطاقم أن مسعفيه "يقدمون العلاج الطبي للشاب البالغ من العمر 20 عامًا، وينقلونه إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة، لكنه واعٍ ويعاني من إصابات نافذة" اخترقت جسده.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبي: "قمنا بمعالجة شاب مصاب، في العشرينات من عمره، كان داخل سيارة خاصة، وكان واعيًا ويعاني من إصابات نافذة خطيرة في جسده".

وأضاف: "قدّمنا له العلاج الطبي المنقذ للحياة، ثم نقلناه إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة".

149 قتيلا وقتيلة في المجتمع العربي منذ بداية العام

ووصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري إلى 149 قتيلا وقتيلة، في ظل تواصل موجة الجريمة المنظمة، واستمرار نزيف الأرواح من دون مؤشرات على تراجع الظاهرة.

وتشير المعطيات إلى أن معظم الضحايا سقطوا جرّاء جرائم إطلاق نار، فيما تتواصل الانتقادات الموجهة إلى الشرطة الإسرائيلية والحكومة، على خلفية ما يوصف بالعجز عن كبح نشاط منظمات الجريمة، والإخفاق في كشف ملابسات العديد من جرائم القتل، وتقديم مرتكبيها إلى القضاء.

ويواصل تصاعد جرائم القتل تعميق حالة القلق وانعدام الأمان في المجتمع العربي، في وقت تشهد الحصيلة السنوية للضحايا ارتفاعًا متواصلا.