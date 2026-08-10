ترامب: أطالب إيران بتعويضات وسأُدرج ذلك في أي مفاوضات مستقبلية

أعلن الرئيس الأميركي أنه وجه ممثليه للمطالبة بتعويضات مالية من إيران في أي مفاوضات سلام مستقبلي، عن القتلى والهجمات التاريخية التي دعمتها، وذلك ردا على مطالبة طهران بتعويضات عن الحرب، وذلك بعد تراجعه عن التهديدات العسكرية وترجيحه خيار الضغط الاقتصادي.

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه سيسعى للحصول على تعويضات من إيران عن الحرب في إطار أي مفاوضات سلام مستقبلا، مذكِّرا بهجمات وأعمال عنف تعود إلى عقودـ ويشتبه بأن إيران دعمتها أو نفذتها.

وكتب ترامب عبر مواقع التواصل "تطالب إيران بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال النزاع العسكري الذي استمر خمسة أشهر... وبدوري أطالب إيران بتعويضات".

وأشار إلى أن مطالبته بتعويضات تأتي "عن جميع القتلى والجرحى الذين سقطوا جراء قنابلها التي زرعت على جوانب الطرق، وفي نزاعات عدة".

وهدد ترامب الأسبوع الماضي بضرب إيران "بقوة شديدة"، مع احتمال شن هجمات على البنية التحتية المدنية، لكنه تراجع، ملمحا إلى قرب التوصل إلى اتفاق معها.

وجاء تصريحه، اليوم الإثنين، عبر منصته "تروث سوشال"، غداة إعلانه أنه "يخفف من حدة" تعامله مع النزاع، ملمحا الى استعداده لتصعيد الضغط الاقتصادي بدل شن مزيد من الضربات العسكرية.

وفي مقابلة أجراها مع ترامب الأحد، ذكرت القناة الإسرائيلية 12، أن الرئيس الأميركي لم يُبدِ أي استياء من قيام إيران بتأخير التوصل إلى اتفاق لمعاودة فتح مضيق هرمز الإستراتيجي.

واشترطت طهران لذلك أن تنهي واشنطن حصارها للموانئ الإيرانية، وترفع العقوبات المفروضة على قطاعها النفطي.

وأشار ترامب في منشوره، الإثنين، إلى تفجير المدمرة الأميركية "يو إس إس كول" عام 2000، مشددا أيضا على وجوب "دفع تعويضات لعائلات مئات الآلاف من المتظاهرين الأبرياء الذين قتلتهم إيران على مدى الأعوام الخمسين الماضية".

وقال "زودت من يمثلوني تعليمات بإدراج هذا الأمر في شكل حازم في كل المفاوضات المستقبلية".