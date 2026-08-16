كوشنر يضغط على حماس بشأن السلاح: انسحاب إسرائيلي مقابل نزعه

ضغط مبعوث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وصهره، جاريد كوشنر، اليوم الأحد، على مسؤولين من حماس، كي تبدأ الحركة بتنفيذ نزع السلاح، وذلك خلال اجتماعه معهم في مصر.

جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12، في تقرير، مساء اليوم، نقلا عن مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع الذي شهد مشاركة المدير العام لـ"مجلس السلام"، نيكولاي ملادينوف، ورئيس الحكومة البريطانية الأسبق توني بلير.

وكان هذا أول اجتماع بين كوشنر ومسؤولين من حماس، منذ توقيع اتفاقية إنهاء الحرب على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

كما أنه يأتي في ظل ضغوط يمارسها البيت الأبيض و"مجلس السلام" على كل من حماس وإسرائيل للانتقال إلى المرحلة التالية من "خطة السلام" الأميركية المكوّنة من 20 بندًا، بحسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أنه يُتوقع أن يجتمع كوشنر وملادينوف وبلير، غدا الإثنين، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

"ترجمة التزامات حماس"

وأفاد مصدر وصفه التقرير بأنه مطلع على تفاصيل الاجتماع، بأنه كان يهدف إلى "ترجمة التزامات حماس الواردة في خارطة طريق نزع سلاح غزة إلى خطوات عملية، قابلة للتحقق من تنفيذها".

ووفقا للمصدر، فإن هذه الخطوات تهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار، وبدء نقل جميع صلاحيات الحُكم إلى الحكومة التكنوقراطية الفلسطينية،

وضمان عدم وجود أي دور لحماس في حكومة غزة المستقبلية، والشروع في تفكيك شامل للأسلحة، والبنية التحتية العسكرية.

وأشار إلى أن كوشنر ناقش خلال الاجتماع كذلك، نشر قوة الاستقرار الدولية، وتسريع المساعدات الإنسانية إلى غزة، وبدء عملية إعادة إعمار القطاع.

وأكد المصدر ذاته أن كوشنر شدد على أن انسحابات إسرائيلية ستُنفَّذ مقابل نزع حماس لسلاحها.

كما ذكر مصدر آخر وصفه التقرير بأنه مطلع على الاجتماع، أنه "لا مجال للبس في هذا الأمر: يجب على حماس التخلي عن سلطتها، وتسليم جميع أسلحتها وتفكيك بنيتها التحتية العسكرية".

وأضاف أنه "لا يمكن لغزة أن تكون مصدرًا للإرهاب ضد إسرائيل مرة أخرى"، على حدّ وصفه.

بيان عربي إسلامي مشترك: إسرائيل تتحمل مسؤولية عرقلة اتفاق غزة

وفي سياق ذي صلة، أصدرت قطر والسعودية ومصر والأردن والإمارات وتركيا وباكستان وإندونيسيا، بيانا مشتركا، ندّدت من خلاله، برفض إسرائيل خطة ترامب بشأن غزة، محملة تل أبيب مسؤولية عرقلة "جهود السلام".

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