كفر مندا: مقتل شاب وإصابة آخر في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت ببلدة كفر مندا عن مقتل شاب وإصابة آخر بجراح متوسطة، لترتفع حصيلة الضحايا العرب منذ مطلع العام إلى 151 قتيلا وقتيلة.

قتل شاب، في الثلاثينيات من عمره، وأصيب آخر (37 عاما) بجراح متوسطة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في بلدة كفر مندا، ليل الثلاثاء – الأربعاء؛ لترتفع حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 151 قتيلا وقتيلة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ووصل طاقم طبي إلى المكان، وقدم عمليات الإنعاش للمصاب بحالة حرجة، والعلاجات الأولية للمصاب الآخر وكلاهما عانيا من إصابات اخترقت جسديهما، ثم جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاة المصاب بحالة حرجة بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وقال المضمد علي مندية، إنه "رأينا تجمهرا كبيرا في المكان، إذ كان شاب في الثلاثينيات من عمره فاقدا للوعي وبلا نبض أو تنفس وعانى من إصابات اخترقت جسده. قدمنا له علاجات أولية متقدمة تضمنت عمليات إنعاش متواصلة ثم نقلناه إلى المستشفى بسيارة العلاج المكثف وهو بحالة حرجة، كما قدمنا العلاجات الأولية لشاب أصيب بجراح متوسطة".

وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به؛ في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.

151 قتيلا وقتيلة في المجتمع العربي منذ بداية العام

وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري إلى 151 قتيلا وقتيلة، في ظل تواصل موجة الجريمة المنظمة، واستمرار نزيف الأرواح من دون مؤشرات على تراجع الظاهرة.

وتشير المعطيات إلى أن معظم الضحايا قتلوا في جرائم إطلاق نار، فيما تتواصل الانتقادات الموجهة إلى الشرطة الإسرائيلية والحكومة، على خلفية ما يوصف بالعجز عن كبح نشاط منظمات الجريمة، والإخفاق في كشف ملابسات العديد من جرائم القتل، وتقديم مرتكبيها إلى القضاء.

ويواصل تصاعد جرائم القتل تعميق حالة القلق وانعدام الأمان في المجتمع العربي، في وقت تشهد الحصيلة السنوية للضحايا ارتفاعا متواصلا.