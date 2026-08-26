واشنطن تصنّف حركة "بالستاين أكشن" "منظمة إرهابية أجنبية"

صنّفت الولايات المتحدة حركتي "بالستاين أكشن" البريطانية و"أوتيستيشي/ إنفانتاتي" الإيطالية "منظمتين إرهابيتين أجنبيتين". وتتهم واشنطن الأولى بتقديم دعم جوهري للإرهاب على خلفية استهدافها مصانع أسلحة، والثانية بإدارة بنية رقمية لخلايا أقصى اليسار.

صنّفت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، حركة "بالستاين أكشن" الناشطة في بريطانيا، وحركة إيطالية من أقصى اليسار، على أنهما "منظمتان إرهابيتان أجنبيتان".

وقالت وزارة الخزانة في بيان، إن الحركة المؤيدة للفلسطينيين التي صنفتها الحكومة البريطانية "إرهابية" عام 2025، متهمة بتقديم "دعم جوهري... لنشاط إرهابي".

أما الحركة الإيطالية المستهدفة فهي "أوتيستيشي/ إنفانتاتي"، واعتبرت واشنطن أنها "جماعة متطرفة تتولى إنشاء وإدارة البنية التحتية الرقمية لخلايا أنتيفا عنيفة ولغيرها من نشطاء أقصى اليسار حول العالم".

ومنذ بدء ولايته الثانية، وجّه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إدارته لتصنيف "جماعات أقصى اليسار" على أنها منظمات "إرهابية".

وشمل قرار التصنيف الأميركي حركة "مسار بديل" المؤيدة للفلسطينيين.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، إن الحركات الثلاث "جماعات إرهابية عنيفة تنتمي إلى أقصى اليسار".

بدوره، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن واشنطن ستوظف "كامل ثقل أدواتها الاقتصادية" ضد حركات أقصى اليسار.

وأضاف أنه "لا مكان للإرهاب السياسي في مجتمعنا، وسنواصل قطع شريان الحياة المالي لهذه الجماعات حتى يتم القضاء عليها".

من جهتها، اعتبرت منظمة العفو الدولية في نيسان/ أبريل أن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا يسعون إلى فرض نظام عالمي جديد "افتراسي" من خلال حملاتهم القمعية ضد المعارضين.

وكانت الحكومة البريطانية قد صنّفت "بالستاين أكشن" منظمة "إرهابية" في تموز/ يوليو 2025، عقب ادّعاء "أعمال تخريب"، نفذها ناشطون فيها في قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي "رويال إيرفورس"، واقتحام شركة "إلبيت سيستمز" في بريستول.

وجعل حظر المنظمة أي تعبير عن دعمها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.

أما الانتماء إليها أو تنظيم نشاطات داعمة لها، فيمكن أن يُعاقَب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.

ومنذ حظر المنظمة في برطانيا، أوقف أكثر من ثلاثة آلاف من مناصريها خلال تظاهرات تأييد لها.

وكانت المحكمة العليا في لندن قد عدّت في شباط/ فبراير، أن حظر المنظمة "غير متناسب" مع طبيعة أفعالها، فيما استأنفت وزارة الداخلية على القرار فورا.

وأثار قرار إدراج "بالستاين أكشن" على لائحة سوداء تضم أيضًا حركة حماس وحزب الله اللبناني، ردود فعل غاضبة.

وتأسست "بالستاين أكشن" في عام 2020، وكان هدفها المعلن على موقعها الإلكتروني، المحجوب حاليًا، إنهاء "المشاركة العالمية في نظام الإبادة الجماعية والفصل العنصري الإسرائيلي"، وقد ركزت احتجاجاتها على مصانع الأسلحة، ولا سيما تلك التابعة لمجموعة الدفاع الإسرائيلية "إلبيت سيستمز".