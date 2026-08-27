شهيدة ومصابون بغارات على جنوب لبنان: الاحتلال يدّعي إطلاق حزب الله مسيّرتين على قواته

استشهدت امرأة وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي على عربصاليم والنبطية، عقب توعد الجيش بتكثيف غاراته ردا على مزاعم إطلاق حزب الله مسيّرتين باتجاه قواته، وسط تصعيد مستمر في الجنوب اللبناني وارتفاع حصيلة ضحايا العدوان.

استشهدت امرأة وأُصيب آخرون، الخميس، جرّاء قصف على عربصاليم، وذلك ضمن تصعيد إسرائيلي شمل استهداف عدة بلدات ومناطق جنوبي لبنان، بعد وقت وجيز من توعّده، بأنه سيشنّ هجمات شديدة، بادعاء إطلاق حزب الله مسيّرتين على قواته، بمرتفعات علي الطاهر، الليلة الماضية، وشرع بشنّ غارات على منطقة النبطية.

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان، أن "حزب الله أطلق ليلة الخميس، (ليل الأربعاء الخميس) طائرتين مسيرتين مفخختين على قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في منطقة مرتفعات علي طاهر في ’المنطقة الأمنية’، جنوبي لبنان".

وأضاف أن جنوده "أسقطوا إحدى الطائرتين المسيّرتين، فيما انقطع الاتصال بالأخرى"، مشيرا إلى أنه "لم تُسجّل أي إصابات في صفوف قواته.

وذكر في البيان، أنه "لن يسمح لحزب الله الإرهابية بالاعتداء على قواته في المنطقة الأمنية"، لافتا إلى أن "الجيش الإسرائيلي يعمل حاليًا وسيواصل العمل بقوة، ضد محاولات حزب الله المتكررة لإلحاق الضرر بقوات الجيش الإسرائيلي".

وتوعّد الجيش الإسرائيلي بتوجيه "هجمات شيدة ضد حزب الله في أعقاب هذه الانتهاكات"، بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12.

وتندرج هذه التطورات ضمن تصعيد إسرائيلي متواصل ضد قرى وبلدات جنوبي لبنان، بالتزامن مع استمرار احتلال مناطق لبنانية وتوغلات تجاوزت خلال العدوان الراهن مسافة 10 كيلومترات.

ومنذ 2 آذار/ مارس 2026، تشن إسرائيل عدوانًا على لبنان، أسفر عن استشهاد 4 آلاف و350 شخصًا وإصابة 12 ألفًا و307 آخرين، فضلا عن نزوح أكثر من مليون شخص، وفق السلطات اللبنانية.

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