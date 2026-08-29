مصرع شابين في حادث طرق قرب كسرى وكفر سميع بالشمال

لقي شابان، في الثلاثينيات من عمريهما، مصرعيهما وأصيب شاب ثالث بجراح خطيرة جراء حادث طرق وقع على شارع 854 بالقرب من بلدتي كسرى وكفر سميع في الجليل الغربي، مساء السبت.

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وأقر طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" وفاة الشابين بعد تخليصهما وهما فاقدا الوعي وبلا علامات حياة.

من مكان الحادث قرب بلدتي كسرى وكفر سميع pic.twitter.com/gKvPocFGqf — موقع عرب 48 (@arab48website) August 29, 2026

كما قدم العلاجات الأولية لشاب (30 عاما) وصفت حالته بالخطيرة، ثم جرى نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهريا لاستكمال العلاج.

وقال أفراد الطاقم الطبي الذين وصلوا إلى المكان، إن "الحديث يدور عن حادث صعب جدا بين سيارتين ما أسفر عن تحطمهما وتضررهما بشكل كبير، إذ رأينا شابا على الأرض وهو فاقد للوعي وبلا نبض أو تنفس وعانى من إصابات بالغة الخطورة في جسده، كما تواجد عالق داخل إحدى المركبتين وكان هو الآخر فاقدا للوعي وعانى من إصابات خطيرة".

وأضافوا "قدمنا العلاجات الأولية عمليات الإنعاش لهما إلا أنه لم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتهما في المكان. كما قدمنا العلاجات الأولية لشاب وصفت حالته بالخطيرة ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى".

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات وقوع الحادث وتنظيم حركة السير في المكان.

ويستدل من معطيات "السلطة الوطنية للأمان على الطرق"، بأن 292 شخصا بينهم 114 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت على شوارع البلاد منذ مطلع العام الجاري.