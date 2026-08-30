7 قتلى في غرق عبارة أقلت نحو 270 شخصا قبالة سواحل شمال قبرص

غرقت عبارة ركاب على متنها نحو 270 شخصا قبالة سواحل شمال قبرص ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص، وتحدث السلطات التركية عن تسرب المياه إلى داخل العبارة، وأن عمليات البحث والإنقاذ بدأت في المكان فور تلقي نبأ الحادثة.

انقلبت عبارة، الأحد، قبالة سواحل جمهورية شمال قبرص التركية بعدما أبحرت من مرفأ كيرينيا، على ما أفادت وزارة الصحة التابعة للسلطات المحلية بدون ذكر حصيلة.

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وأعلن رئيس وزراء قبرص التركية مقتل 7 أشخاص وإنقاذ 237 آخرين جراء غرق العبارة.

وأفادت ‌وسائل ​إعلام ​قبرصية تركية، ⁠بأن ​عبارة ركاب ​على متنها ​حوالي ​270 شخصا انقلبت ‌قبالة ⁠سواحل شمال ​قبرص ​اليوم ⁠الأحد، ​وأن ​عمليات ⁠البحث والإنقاذ ⁠جارية.

وأعلن وزير الأشغال العامة والنقل في جمهورية شمال قبرص التركية، أرهان أريكلي، تسرب المياه إلى داخل عبارة قبالة سواحل مدينة "غيرنه".

وأوضح أريكلي في تصريح صحافي، أن أعمال البحث والإنقاذ بدأت فور تلقي الجهات المختصة نبأ الحادثة.

وأضاف أن عبارة ركاب تابعة لشركة خاصة، كانت قد غادرت ميناء غيرنه متجهة إلى ميناء طاشوجو في ولاية مرسين جنوبي تركيا.

وأشار إلى أن المياه بدأت بالتسرب إلى داخل العبارة بعد وقت قصير من مغادرتها ميناء غيرنه.

ولفت إلى أن قيادة خفر السواحل وإدارة الميناء أرسلت فرقها إلى مكان تواجد العبارة، عقب نداء استغاثة أطلقه قبطان العبارة.

وذكر أن العبارة كانت تقل 267 شخصا، بينهم 259 راكبا و8 من أفراد الطاقم.

وأشار إلى أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي معلومات بشأن سبب تسرب المياه إلى العبارة.

وذكر شهود عيان أن بعض الركاب قفزوا إلى البحر عقب بدء تسرب المياه إلى العبّارة.