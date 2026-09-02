جريمة قتل مزدوجة في الناصرة: مقتل شابين بإطلاق نار و156 قتيلا خلال العام الجاري

تستفحل الجريمة المنظمة ويتعمّق ذعر المجتمع العربي؛ حصد إطلاقُ نار بالناصرة حياة شابين ثلاثينيين داخل سيارتهما، لترتفع حصيلة الضحايا المرعبة هذا العام إلى 156 قتيلا وقتيلة، وسط فشل وتواطؤ شرطيّ وحكوميّ، وإفلات مستمر للجناة من العقاب.

قُتل شابان بإطلاق نار في جريمة قتل مزدوجة ارتُكبت في مدينة الناصرة، مساء اليوم الأربعاء، لترتفع بذلك حصيلة القتلى في المجتمع العربي خلال العام الجاري إلى 156 قتيلا وقتيلة.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات واستُهدف القتيلان بإطلاق نار مكثّف، حينما كانا يستقلان سيّارة في المدينة. كما عُثر في منطقة قريبة على سيارة أُخرى يُشتبه بأنها استُخدمت في ارتكاب الجريمة. وقال طاقم طبيّ وصل إلى موقع ارتكاب الجريمة إنه تلقى بلاغا "عند الساعة 7:04 مساء، عن إصابة شابين في الناصرة"، فيما "أفاد مسعفو ’نجمة داود الحمراء’، بأن الشابين في الثلاثينيات من عمريهما، فاقدان للوعي ومن دون إشارات تدلّ على الحياة، ويعانيان من إصابات نافذة" اخترقت جسديهما. وقال أحد أفراد الطاقم الطبي: "وجدنا شابين داخل سيارتهما، فاقدين للوعي، من دون نبض ولا تنفُّس، مصابيْن بجروح نافذة بالغة". وأضاف: "أجرينا لهما الفحوصات الطبية، ولكن للأسف، لم يكن أمامنا خيار سوى إقرار وفاتهما". من موقع جريمة القتل المزدوجة في مدينة الناصرة، والتي أسفرت عن مقتل شابين في الثلاثينات من عمريهما.



للتفاصيل: https://t.co/DYFqpbsbkD pic.twitter.com/gCzczW7oVN — موقع عرب 48 (@arab48website) September 2, 2026 وقالت الشرطة في بيان، إنها "فتحت تحقيقًا في (جريمة) إطلاق نار استهدفت مركبة في مدينة الناصرة، وأسفرت إطلاق النار عن مقتل رجلين، لم تُعرف هويتهما بعد".

وذكرت أن أفرادها "وصلوا إلى مكان الحدث، وشرعوا في عمليات تمشيط بحثًا عن مشتبه بهم، إلى جانب فتح تحقيق في ملابسات الحدث"، مشيرة إلى أن "الخلفية جنائية".

من موقع ارتكاب الجريمة

ولم تعلن الشرطة عن اعتقال أيّ مشتبه بهم.

156 قتيلا وقتيلة في المجتمع العربي خلال العام الجاري

وبذلك، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل المستفحلة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 156 قتيلًا وقتيلة، وسط استمرار موجة الجريمة المنظمة، وتصاعد الشعور بانعدام الأمن، من دون مؤشرات على تراجعها.

وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا قُتلوا بإطلاق النار، فيما تتواصل الانتقادات للشرطة الإسرائيلية والحكومة، على التحقيق في معظم جرائم القتل، ومحاسبة المسؤولين عنها.

مركبة أُضرمت فيها النيران، ويُشتبه بأنها استُخدمت في تنفيذ جريمة القتل المزدوجة في مدينة الناصرة، والتي أسفرت عن مقتل شابين في الثلاثينات من عمريهما.



للتفاصيل: https://t.co/DYFqpbsbkD pic.twitter.com/J9felypKBc — موقع عرب 48 (@arab48website) September 2, 2026

وتواصل جرائم القتل حصد أرواح المواطنين العرب، في ظل ارتفاع متواصل في الحصيلة السنوية للضحايا، واستمرار حالة القلق التي تعصف بالمجتمع العربي.