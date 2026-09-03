كفر قرع: مصرع طفلة (7 أعوام) بحادث دهس بجرّار

لقيت طفلة (7 أعوام) مصرعها إثر تعرضها لحادث دهس بجرا مساء الخميس في كفر قرع، حيث نُقلت بحالة حرجة لإصابات بالغة بالرأس والصدر إلى مستشفى "هليل يافي"، وأُقرت وفاتها هناك عقب فشل محاولات إنعاشها.

لقيت طفلة تبلغ من العمر 7 أعوام، مصرعها، بعد وقت وجيز من إصابتها بجراح حرجة إثر تعرّضها لحادث دهس من قبل جرّار، في وقت متأخر من مساء الخميس.

وقال طاقم طبيّ وصل إلى المدينة، إنه تلقى بلاغا "عند الساعة 21:38 (التاسعة و38 دقيقة)، عن طفلة نُقلت إلى عيادة محلية في كفر قرع، بعد أن صدمها جرار (تراكتور)".

وأضاف أن مسعفيه "يقدمون العلاج الطبي للطفلة البالغة من العمر 7 سنوات، ويحيلونها إلى مستشفى ’هليل يافي’ في حالة حرجة"، إلا أن الطواقم الطبية أقرت وفاتها بعد فشل محاولات الإبقاء على حياتها.

وأكّد أنها "تعاني من إصابات في الصدر والرأس، بينما تُجرى محاولات إنعاشها".

وقال أحد أفراد الطاقم: "عند وصولنا، كانت الطفلة في عيادة محلية فاقدة للوعي، وبلا نبض ولا تتنفّس، بعد أن صدمها جرار".

وأضاف: "بدأنا على الفور محاولات إنعاش متقدمة شملت التدليك والتنفس الاصطناعي وإعطاء الأدوية، ونقلناها إلى وحدة العناية المركزة إلى المستشفى بينما تُجرى محاولات إنعاشها، وهي في حالة حرجة".