نتنياهو: أنا مقتنع بقدرتنا على إسقاط النظام في إيران وهي مهمّتنا الرئيسية

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قناعته بقرب إسقاط النظام الإيراني، وإزالة تهديده "نهائيا". وعدّ أن النظام "يترنح"، مشددا على قدرة الجيش على حسم المهمة، ومحذرا "الأعداء" من مواجهة إسرائيل.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الخميس، إنه مقتنع بأن إسرائيل قادرة على إسقاط النظام في إيران.

جاء ذلك خلال احتفال برأس السنة العبرية، شارك فيه وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش، إيال زامير، وأعضاء منتدى هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، في مقرّ وزارة الأمن "كرياه" في تل أبيب، بحسب بيان صدر عن مكتب نتنياهو.

وقال نتنياهو في كلمة مقتضبة ألقاها هناك، ونقلها عنه البيان، إنّ "ما تحقق خلال ثلاث سنوات من ’حرب النهضة’... إنجازات تاريخية تضمن استمرار وجودنا؛ لقد واجهنا خطر الإبادة على يد نظام يسعى لإبادتنا، ويريد التسلح بالقنابل النووية لتدميرنا، وقد أزلنا هذا التهديد، وغيره من التهديدات".

وأضاف أن "هذا النظام يترنح الآن، وهو أضعف من أي وقت مضى، ويقاتل من أجل البقاء، وأنا على يقين من المهمة الرئيسية التي تنتظرنا، ومن قدرتنا، وقدرة جنودنا وطيارينا، والملاحين، وجميع أفراد تشكيلاتنا، في الجبهة الداخلية، وشعبنا".

وذكر نتنياهو "أنا مقتنع من قدرتنا على إزالة هذا التهديد نهائيا، أي إسقاط هذا النظام، وهذه هي المهمة الرئيسية التي لا تزال أمامنا، لكنها قريبة، وليست مستحيلة، بل في متناول اليد"، على حدّ وصفه.

وعَدّ نتنياهو أن الإيرانيين "لا يهاجموننا نحن فقط، بل يهاجمون الجميع إلا نحن، إنهم يدركون قوتنا وبراعتنا وعزيمتنا. أقول لأعدائنا: لا تعبثوا معنا، إن كنتم قد تعلمتم شيئا، فهو ألا تعبثوا معنا، فلدينا القوة والعزيمة والوحدة الداخلية للتغلب عليكم، وهذا ما أتمناه لشعب إسرائيل في العام المقبل وفي المستقبل القريب".

وفي وقت سابق الخميس، هدّد وزير الأمن الإسرائيليّ، بأن أي هجوم إيراني سيزيل القيود عن إسرائيل، متوعدا بضرب كافة البنى التحتية العسكرية والمدنية والطاقية في إيران، لإعادتها إلى "أعماق العصر الحجري، والظلام".

كما أعلن نتنياهو "تطهير" منطقة علي الطاهر، في مقطع مصوّر، قال خلاله، إنها منطقة إستراتيجية، هدّد حزب الله من خلالها أن "يحتل الجليل".

وذكر أن قوات الجيش الإسرائيلي، تحصلت على أسلحة وأجهزة حاسوب، و"قتلت الكثير" من عناصر حزب الله، من المنطقة التي قال إنها "لم تعد تشكّل خطرا علينا".

نتنياهو يلتقي كبار مسؤولي الأمن

وفي سياق ذي صلة، "شارك رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الخميس في مؤتمر لكبار مسؤولي الأمن والشؤون الخارجية في مقر الموساد".

وبحسب بيان صدر عن مكتبه، فقد "شرح رئيس الحكومة لهم إستراتيجيته الأمنية والسياسية، واستعرض التحديات التي تواجه إسرائيل في المستقبل".