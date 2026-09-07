جريمتا إطلاق نار: مصاب بجراح خطيرة بطمرة وإصابة آخريْن في اللد

أُصيب 3 أشخاص بجراح بين خطيرة ومتوسطة بجريمتي إطلاق نار في طمرة واللد، سط استفحال الجريمة المنظمة بالمجتمع العربي، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 158 قتيلا وقتيلة خلال العام الجاري.

أُصيب 3 أشخاص بجراح متفاوتة الخطورة، بجريمتَي إطلاق نار ارتُكبتا في مدينتَي طمرة واللد، مساء اليوم الإثنين.

وأفاد مركز "الزهراوي" في طمرة، بإصابة شخص بجراح، جرّاء إصابته بجريمة إطلاق نار.

وأضاف أن مسعفيه يقدّمون العلاج الطبيّ، وينقلون مصابا بجراح حرجة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا.

وبعد ذلك بوقت وجيز، أعلنت الشرطة أنها "فتحت تحقيقا في إطلاق نار بمدينة طمرة. ونتيجة (للجريمة) نُقل رجلان، لم تُعرف هويتهما بعد، إلى المستشفى وحالتهما حرجة وخطيرة، بحسب مصادر طبية".

وأضافت أن قواتها "سارعت إلى موقع الحدث، وبدأت البحث عن المشتبه بهم، وفتحت تحقيقا في ملابساته"، مشيرة إلى أن "التحقيق لا يزال جاريا لمعرفة ملابسات (الجريمة)".

إلا أن الطاقم الطبيّ أعاد وأكّد أن الجريمة أسفرت عن إصابة شخص واحد فقط، لا اثنين، وقد وُصفت جراحه بأنها خطيرة وغير مستقرة.

وفي ما يتعلّق بالجريمة المرتكبة في اللد، ذكر طاقم طبي أنه تلقى بلاغا "عند الساعة 17:44 (الخامسة و44 دقيقة)، عن مصابين جرّاء حدث عنف وقع في اللد".

من موقع جريمة إطلاق النار في اللد

وأضاف أن أفراده "يقدمون العلاج الطبي لاثنين من المصابين، ويحيلونهما إلى مستشفى ’أساف هاروفيه’، وهما رجل يبلغ من العمر 60 عامًا في حالة متوسطة، مصاب بجروح نافذة، ورجل آخر يبلغ من العمر 40 عامًا في حالة متوسطة مصاب بجروح نافذة كذلك".

158 قتيلا وقتيلة في المجتمع العربي خلال العام الجاري

ووصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل المستفحلة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 158 قتيلًا وقتيلة، وسط استمرار موجة الجريمة المنظمة، وتصاعد الشعور بانعدام الأمن، من دون مؤشرات على تراجعها.

وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا قُتلوا بإطلاق النار، فيما تتواصل الانتقادات للشرطة الإسرائيلية والحكومة، على التحقيق في معظم جرائم القتل، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتواصل جرائم القتل حصد أرواح المواطنين العرب، في ظل ارتفاع متواصل في الحصيلة السنوية للضحايا، واستمرار حالة القلق التي تعصف بالمجتمع العربي.