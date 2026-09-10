الطيبة: مقتل رائد حاج يحيى في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة ارتكبت بمدينة الطيبة عن مقتل رائد حاج يحيى بعد تعرضه لإطلاق نار داخل مركبته، لترتفع حصيلة الضحايا العرب منذ مطلع العام إلى 159 قتيلا وقتيلة.

قتل رائد حاج يحيى، في الخمسينيات من عمره، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي، مساء الخميس، لترتفع حصيلة الضحايا في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 159.

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وذكرت مصادر محلية، أن الضحية صاحب شركة تعمل في مجال القوى العاملة.

الضحية رائد حاج يحيى

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للمصاب، ثم جرى نقله إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لتلقي العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته متأثرا بإصابته.

وقال المضمدان مؤمن قاسم وعدي بيومي، إنه "مع وصولنا إلى المكان أُحلنا إلى رجل كان فاقدا للوعي داخل مركبة، وبلا نبض أو تنفس جراء إصابته في حادثة عنف".

وأضافا "على الفور قدمنا له عمليات إنعاش متقدمة تضمنت تقديم مسكنات ووقف النزيف، ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهو بحالة حرجة ويعاني من إصابات اخترقت جسده".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد؛ من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.

159 قتيلا وقتيلة في المجتمع العربي خلال العام الجاري

وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل المستفحلة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 159 قتيلًا وقتيلة، وسط استمرار موجة الجريمة المنظمة، وتصاعد الشعور بانعدام الأمن، من دون مؤشرات على تراجعها.

وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا قُتلوا بإطلاق النار، فيما تتواصل الانتقادات للشرطة الإسرائيلية والحكومة، على التحقيق في معظم جرائم القتل، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتواصل جرائم القتل حصد أرواح المواطنين العرب، في ظل ارتفاع متواصل في الحصيلة السنوية للضحايا، واستمرار حالة القلق التي تعصف بالمجتمع العربي.