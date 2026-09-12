أم الفحم: مصابان أحدهما بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار

أصيب شاب (40 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة، وآخر (30 عاما) بجراح طفيفة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم، مساء السبت.
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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، اللذين عانيا من عيارات نارية اخترقت جسديهما.
ونقل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.
وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به؛ في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.
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