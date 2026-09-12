أم الفحم: مصابان أحدهما بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة أم الفحم عن إصابة شابين بجروح وصفت بالخطيرة والطفيفة، نقلا على إثرها إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

وقفة احتجاجية منددة باستفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة في مدخل أم الفحم، أيار/ مايو 2026 (أرشيف "عرب 48")

أصيب شاب (40 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة، وآخر (30 عاما) بجراح طفيفة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم، مساء السبت.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، اللذين عانيا من عيارات نارية اخترقت جسديهما.

ونقل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به؛ في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.