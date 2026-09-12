كفر كنا: إصابة خطيرة لفتى (14 عاما) في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت ببلدة كفر كنا عن إصابة فتى (14 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة، كما أصيب فتى آخر (16 عاما) بجراح خطيرة جراء سقوطه عن دراجة في البلدة نفسها.

أصيب فتى، يبلغ 14 عاما من العمر، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة كفر كنا، مساء السبت.

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ونقل الفتى المصاب إلى عيادة في البلدة، وهناك قدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية له ثم جرى نقله إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة لاستكمال العلاج.

وقال المضمدان جمال سليماني وأنس شحادة، إنه "رأينا الفتى وهو بوعي غير كامل بعد إصابته في حادثة عنف وعانى من إصابات اخترقت جسده".

وأضافا "قدمنا له العلاجات الأولية ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة".

وفي حادث منفصل، أصيب فتى (16 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة جراء سقوطه عن دراجة في أحد شوارع كفر كنا.

ونقل الفتى المصاب إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج، وهو يعاني من إصابة خطيرة في الرأس.

وقال المضمد محمد شنان، إن "مواطنين شاهدوا الفتى وهو بوعي غير كامل وعانى من إصابة خطيرة في الرأس، ومع وصولنا إلى المكان قدمنا له العلاجات الأولية التي تضمنت وقف النزيف والمسكنات، ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة والحادث المنفصلين.