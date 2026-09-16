مجد الكروم: الشرطة تمنع وصول المتظاهرين إلى أراضيهم حيث البؤرة الاستيطانية

منعت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم، متظاهرين من بلدة مجد الكروم من الوصول إلى أراضيهم، حيث البؤرة الاستيطانية التي جرى تفكيكها، وسط استعدادات لإخراج المستوطنين من المكان.

جنب من الأهالي الذي منعتهم الشرطةو من الوصول إلى اراضيهم (خاصّة بـ"عرب 48")

منعت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عشرات المتظاهرين من بلدة مجد الكروم من الوصول إلى أراضيهم، حيث البؤرة الاستيطانية التي أقامها مستوطنون.

الشرطة تمنع وصول المتظاهرين الى أراضيهم حيث البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي #مجد_الكروم.



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وقالت اللجنة الشعبية في مجد الكروم، في بيان مقتضب، مساء اليوم، إن "الشرطة و’الكيرن كييمت’ تماطلان من جديد، ولم يتم إخلاء المستوطنين حتى الآن".

عشرات الأهالي وأصحاب الأراضي الذين مُنعوا الوصول إلى الموقع (خاصّة بـ"عرب 48")

ودعت "كل من هو قريب من المنطقة للحضور والانضمام لإظهار حضورنا وتضامننا"، مشددة على أن "النضال مستمر ونحتاج إلى الجميع".

("عرب 48")

وقال عضو اللجنة الشعبية في مجد الكروم، رامي حيدر لـ"عرب 48"، إن "الشرطة تغلق الطريق المؤدي إلى المنطقة منذ نحو ساعة، وتمنع الناشطين وأصحاب الأراضي من الوصول إلى موقع البؤرة".

وأضاف أن "الشرطة تغلق الطريق ولم تسمح لأحد بالدخول"، مشيرا إلى أنها تضغط على المسؤولين في البلدة، وتطالب بعدم تنظيم مظاهرة أو التوجه إلى المنطقة.

("عرب 48")

وقال إن "الشرطة تقول: لا تدخلوا نحن سوف نخرج المستوطنين اليوم، ولا داعي لأية دخول".

جاء ذلك بعد أن بدأ المستوطنون و"سلطة أراضي إسرائيل" في وقت سابق اليوم، الأربعاء، بإخلاء البؤرة الاستيطانية الجاثمة على أراضي الروس التابعة لبلدة مجد الكروم، ونقلها إلى موقع قريب يبعد نحو 500 متر، وذلك بعدما أمر "الصندوق القومي اليهودي (كاكال)" بتفكيك البؤرة عقب جلسة طارئة عقدت للتباحث في هذا الشأن، مع دراسة الصندوق الذي استأجر منه المستوطنون الأرض إمكانية إقامة بؤرة استيطانية رعوية بالمنطقة نفسها.

ويتواصل الحراك الشعبي في مجد الكروم منذ عدة أيام، إذ يقوم الأهالي يوميا في ساعات المساء بالتوجه إلى منطقة الروس دفاعا عن أراضيهم وللمطالبة برحيل المستوطنين منها.

وعُقد اجتماع طارئ للجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في مجد الكروم، أمس الثلاثاء، لبحث سبل التصدي للبؤرة الاستيطانية، بمشاركة نواب عرب ورؤساء سلطات محلية وقادة ونشطاء من مختلف الأطر والفعاليات والأحزاب.

وتتواجد قوات الشرطة بشكل دائم في المكان، بذريعة حماية المستوطنين، فيما أقامت حاجزا بالقرب من البؤرة، وتمنع أصحاب الأراضي بشكل يومي من الوصول إلى أراضيهم، ما يدفعهم إلى سلك طرق وعرية وصعبة بديلة من أجل الوصول إلى أراضيهم.

وبحسب المعطيات التي جرى التحقق منها، تعود ملكية الغالبية العظمى من الأراضي التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية إلى مواطن من مجد الكروم، فيما تسيطر دائرة أراضي إسرائيل على جزء آخر منها، كما تعود ملكية مئات الدونمات المحيطة بالمنطقة إلى أهال من مجد الكروم؛ ما يثير مخاوف من أن تصبح هذه الأراضي عُرضة للمصادرة في حال جرى تقنين البؤرة الاستيطانية.

وبالتوازي مع الاحتجاجات الشعبية، بدأ المجلس المحلي بالتعاون مع مركز "عدالة" الحقوقي، تحرّكا في المسار القضائي بهدف استصدار أمر من المحكمة يقضي بإزالة البؤرة، وإخراج المستوطنين من المنطقة.

وعقد "الصندوق القومي اليهودي (كاكال) جلسة "طارئة" في وقت سابق الثلاثاء، على خلفية التوتر وغضب أهالي مجد الكروم ضد البؤرة الاستيطانية واتخاذ خطوات شعبية وقانونية وقضائية لفحص قانونية الأوراق الموجودة بحوزة المستوطنين بأنهم قاموا باستئجار الأرض من "كاكال".

ووجهت رسالة موقعة باسم 260 قياديا وناشطا من اليهود والعرب في المنطقة إلى "كاكال"، طالبوا من خلالها بالتحرك فورا لمنع التصعيد، وحذروا من أن ما يحصل هو دفع "بأجندة قومية وتكريس وقائع على الأرض"، وقالوا إن "هناك خطرا حقيقيا من أن تتحول عدة خيام في غياب رد واضح، إلى وجود دائم وسابقة خطيرة في أماكن أخرى في الجليل".