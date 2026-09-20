فلسطينيات | أخبار
20/09/2026 - 22:04

اشتعال النيران في محال تجارية في صور باهر بالقدس بسبب قنابل أطلقها جيش الاحتلال

تسببت قوات الاحتلال الإسرائيلي باشتعال النيران في عدة محال تجارية بقرية صور باهر شرق القدس المحتلة، مساء الأحد. وجاء ذلك إثر إطلاق قنابل الصوت والغاز السام بكثافة خلال مواجهات اندلعت عند مدخل القرية، مما أدى لاندلاع الحرائق.

اشتعال النيران في محال تجارية في صور باهر بالقدس بسبب قنابل أطلقها جيش الاحتلال

من موقع اشتعال النيران في صور باهر

تسببت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، باشتعال النيران بمحال تجارية في قرية صور باهر، شرق القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن مواجهات اندلعت عند مدخل القرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام.

وأكّدت أن القنابل التي أطلقها جنود جيش الاحتلال أدت إلى اشتعال النيران في عدة محال تجارية بالمنطقة.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل قرية أم طوبا بالقدس المحتلة بالمكعبات الأسمنتية، عشية ما يسمى "عيد الغفران.

وفي وقت سابق الأحد، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى في القدس المحتلة، تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وأدى طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، بحسب محافظة القدس الفلسطينية.

وقالت محافظة القدس إن القوات الإسرائيلية حولت البلدة القديمة إلى "ثكنة عسكرية"، بهدف تأمين وصول المستوطنين إلى حائط البراق.

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