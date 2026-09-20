اشتعال النيران في محال تجارية في صور باهر بالقدس بسبب قنابل أطلقها جيش الاحتلال

تسببت قوات الاحتلال الإسرائيلي باشتعال النيران في عدة محال تجارية بقرية صور باهر شرق القدس المحتلة، مساء الأحد. وجاء ذلك إثر إطلاق قنابل الصوت والغاز السام بكثافة خلال مواجهات اندلعت عند مدخل القرية، مما أدى لاندلاع الحرائق.

من موقع اشتعال النيران في صور باهر

تسببت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، باشتعال النيران بمحال تجارية في قرية صور باهر، شرق القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن مواجهات اندلعت عند مدخل القرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام.

اشتعال النيران في محال تجارية في #صور_باهر في القدس، بسبب قنابل أطلقها الجيش الإسرائيلي.



للتفاصيل: https://t.co/UPSne6viVR pic.twitter.com/Rb4TrX2NYb — موقع عرب 48 (@arab48website) September 20, 2026

وأكّدت أن القنابل التي أطلقها جنود جيش الاحتلال أدت إلى اشتعال النيران في عدة محال تجارية بالمنطقة.

فيديو آخر من صور باهر حيث اشتعلت النيران في عدة محلات بسبب القنابل التي أطلقها الجيش الإسرائيلي.



للتفاصيل: https://t.co/UPSne6viVR pic.twitter.com/L2YSbXTPiL — موقع عرب 48 (@arab48website) September 20, 2026

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل قرية أم طوبا بالقدس المحتلة بالمكعبات الأسمنتية، عشية ما يسمى "عيد الغفران.

وفي وقت سابق الأحد، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى في القدس المحتلة، تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وأدى طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، بحسب محافظة القدس الفلسطينية.

وقالت محافظة القدس إن القوات الإسرائيلية حولت البلدة القديمة إلى "ثكنة عسكرية"، بهدف تأمين وصول المستوطنين إلى حائط البراق.