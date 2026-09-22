أم الفحم: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة أم الفحم عن إصابة شاب بجراح وصفت بالخطيرة وغير المستقرة، نقل على إثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجراح وصفت بالخطيرة وغير المستقرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم، مساء الثلاثاء.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، الذي عانى من إصابة اخترقت جسده.

ونقل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به؛ في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.