المستشارة القضائية: يجب النظر بشطب ترشح سامي أبو شحادة ولا أساس قانونيا لاستبعاد القائمة المشتركة

أوصت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية لجنة الانتخابات، بالنظر بشطب ترشّح رئيس حزب التجمع، سامي أبو شحادة، مدّعية دعمه للكفاح المسلح بمقال سابق. وفي المقابل، أكدت عدم وجود أساس قانوني لشطب القائمة المشتركة، والموحدة، وأحزاب أُخرى.

أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة المركزية للانتخابات يجب أن تنظر في شطب ترشّح رئيس حزب التجمّع الوطنيّ الديمقراطي، سامي أبو شحادة، لانتخابات الكنيست المقبلة.

جاء ذلك في بيان صدر عنها اليوم وعن المدّعي العام للدولة، مع إقرارها بأنه ما مِن أساس قانونيّ يتيح شطب ترشح القائمة المشتركة الثلاثية، وبضمنها التجمع الوطني الديمقراطي.

وذكرت بهاراف - ميارا والادّعاء العام في ردّهما المُقدّم إلى اللجنة المركزية للانتخابات، أنه لا يوجد أساس قانوني لاستبعاد المرشحين والأحزاب التالية: القائمة المشتركة، والقائمة الموحدة، بالإضافة إلى عضو الكنيست عوفر كسيف، و"الصهيونية الدينية"، و"زيهوت"، و"الديمقراطيون"، و"عوتسما يهوديت".

وذكر البيان أنه "من جهة أُخرى، في حالة المرشح سامي أبو شحادة، يتبين ظاهريا، ولا سيما من مقال نشره في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أنه أعرب عن دعمه للكفاح المسلح الذي تخوضه منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل"، على حدّ وصفه.

ورأت المستشارة القضائية والمدعي العام، في رد أبو شحادة الخطي على طلب الشطب الذي قُدِّم بحقه، أنه "لا يوجد أساس للافتراض بأن مقاله لم يُعبّر عن دعمه للكفاح المسلح ضدّ إسرائيل، في وقت لا يُمكن أن يكون أسوأ من ذلك".

وأضافت أنه "لذلك، يجب على لجنة الانتخابات المركزية أن تنظر بجدية في طلب الشطب، في إطار جلسة الاستماع التي ستُعقد وفقا للمعايير القانونية وفي ضوء حُجج أبو شحادة أمام اللجنة".

يأتي ذلك فيما قدّم مركز "عدالة" الحقوقي، الجمعة الماضي، نيابة عن القائمة المشتركة والقائمة الموحدة والتجمع الوطني الديمقراطي، وكذلك عن رئيس حزب التجمع، سامي أبو شحادة، والنائب عوفر كسيف، ردودهم إلى لجنة الانتخابات المركزية على طلبات الشطب التي قدمت ضد ترشحهم في انتخابات الكنيست.

وبحسب البيان الذي أصدره مركز عدالة الحقوقي، فإنه "في الرد على طلب شطب حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي قدّمته حركة ’أوروت هشاحر- حزب الجميع’، أُشير إلى أن رغم أن التجمع الوطني الديمقراطي لا يخوض انتخابات الكنيست السادسة والعشرين كقائمة مرشحين مستقلة، وإنما هو أحد الأحزاب التي تشكّل القائمة المشتركة، فقد خصص مقدمو الطلب، التجمع الوطني الديمقراطي كقائمة مستقلة للشطب. وبذلك، سعى الطلب إلى إنشاء مسار ثالث لا ينص عليه البند 7(أ) من قانون أساس: الكنيست للشطب".

كما جاء في بيان عدالة، الجمعة، أن الطلب "لا يستند إلى أي أدلة لإثبات ادعاءاته، بينما يعتمد على معلومات غير دقيقة ولا يستوفي معايير الإثبات".

وفي ما يتعلّق برئيس حزب التجمع، سامي أبو شحادة، أكد عدالة أن "الرد على طلب شطب سامي أبو شحادة، الذي قدّمته قائمة ’عوتسما يهوديت’ والوزير إيتمار بن غفير، ورد أن محاولة إسناد ’دعم العنف’ إلى أبو شحادة إنما هي وسيلة لتحقيق أجندة سياسية، ومحاولة وضيعة لا أساس لها، وتتعارض مع نشاطه السياسي ومواقفه المبدئية"، مشيرا إلى أن أبو شحادة شدّد على "موقفه قبيل 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ولاحقًا طوال فترة الحرب، من خلال سلسلة طويلة من الإدانات الصريحة للمساس بالأبرياء، من اليهود والعرب على حد سواء".

وأصدر التجمّع الوطني الديمقراطي، الأربعاء الماضي، بيانا إثر طلب الشطب الذي قدّمه حزب "عوتسما يهوديت" ضد رئيس الحزب، سامي أبو شحادة، وأكد أنه يرى فيه حلقة جديدة في حملة التحريض والملاحقة السياسية ومحاولات نزع الشرعية عن الجماهير العربية، وقياداتها وممثليها السياسيين.

وأضاف التجمّع في بيانه: "تكمن مفارقة صارخة في أن من يقف خلف هذا الطلب هو إيتمار بن غفير، الذي سبق أن أُدين قضائيًا بالتحريض على العنصرية ودعم منظمة إرهابية، ويحاول اليوم أن يحدد من يحق له خوض الانتخابات وتمثيل الجمهور".