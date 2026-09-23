إصابة شاب بجراح خطيرة طعنا في طمرة ومصاب فتى بإطلاق نار في الطيبة

أُصيب شاب بجراح خطيرة إثر جريمة طعن في طمرة، وفتى آخر (19 عاما) بجراح متوسطة جراء إطلاق نار بالطيبة، مساء الأربعاء، وسط فتح الشرطة تحقيقات دون اعتقالات، ووصلت حصيلة ضحايا القتل بالمجتمع العربي إلى 163 قتيلا هذا العام.

أُصيب شاب بجراح خطيرة، جرّاء تعرّضه للطعن في جريمة ارتُكبت بمدينة طمرة، مساء الأربعاء، فيما أُصيب فتى بإطلاق نار في مدينة الطيبة.

وأفاد طاقم الزهراوي الذي وصل إلى الموقع، بإصابة شخص بجراح خطيرة، جرّاء إصابته بالطعن.

ولفت إلى أن مسعفيه يقدمون العلاج الطبي له، وينقلونه إلى المستشفى لاستكمال تلقّي العلاج.

وفي الطيبة، ذكر طاقم طبي وصل إلى موقع ارتكاب الجريمة أنه قدّم الإسعافات الأولية لشاب يبلغ من العمر 19 عامًا، أصيب في "حدث عنف"، وسط المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأنه أُصيب بجريمة إطلاق نار.

قرب موقع الجريمة بالطيبة

وقال أحد أفراد الطاقم الطبيّ: "تلقينا بلاغًا في موقع الحدث يفيد بإصابته جراء عنف، وقدمتُ له الإسعافات الأولية في الموقع، ثم نُقل إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج". وذكر أن "حالته الآن متوسطة".

وذكر طاقم طبي آخر هو "نجمة داود الحمراء"، أنه "عند الساعة 8:21 مساءً، ورد بلاغ يفيد بإصابة فتى بطلق ناري في الطيبة".

وأضاف: "يقدم المسعفون العلاج الطبي للفتى البالغ من العمر 17 عامًا، ويحيلونه إلى مستشفى ’مئير’، فيما وُصفت حالته بالمتوسطة، نتيجة إصابات نافذة (اخترقت جسده)".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه بهم.

163 قتيلًا وقتيلة في المجتمع العربي منذ مطلع العام

ووصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 163 قتيلًا وقتيلة، في ظل استمرار تفشي الجريمة المنظمة، وتصاعد حالة انعدام الأمن.

وتشير المعطيات إلى أن إطلاق النار استُخدم في غالبية جرائم القتل، وسط انتقادات متواصلة للشرطة والحكومة الإسرائيلية بسبب إخفاقهما في الحد من الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتأتي الحصيلة المتصاعدة، وسط مخاوف متزايدة في المجتمع العربي، وغياب مؤشرات على تراجعها.