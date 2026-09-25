الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق صاروخ اعتراضي صوب "هدف جوي مشبوه" بمنطقة تواجد قواته جنوبي لبنان

أطلق الجيش الإسرائيلي صاروخا اعتراضيا نحو "هدف مشبوه" جنوبي لبنان، بالتزامن مع توغل قوة إسرائيلية ببلدة كفرشوبا ومحاصرة مزرعة، وسط غارات وقصف مدفعي استهدف عدة مناطق جنوبية، مترافقا مع استمرار الخروقات لعدوان أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى.

أعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاق صاروخ اعتراضي صوب "هدف جوي مشبوه" بمنطقة تواجد قواته جنوبي لبنان، اليوم الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي: "قبل قليل، أُطلق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشتبه به رُصد في منطقة عمليات القوات الإسرائيلية جنوبي لبنان، ويجري التحقيق في التفاصيل".

وأضاف في بيان، أنه "لم يتم تفعيل أي إنذارات في المناطق المعنية وفقًا للسياسة المتبعة".

قوة إسرائيلية تتوغل في كفرشوبا

وفي سياق ذي صلة، توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في خراج بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان، وحاصرت مزرعة يوجد فيها عدد من الرعاة، بالتزامن مع غارة وقصف وإطلاق نار على مناطق عدة جنوبي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القوة الإسرائيلية توغلت في محلة سدانة بخراج بلدة كفرشوبا في قضاء حاصبيا، وطوقت مزرعة تعود لعائلة غازي نبعة يوجد فيها عدد من الرعاة.

وأضافت أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار في محيط المزرعة، فيما سقطت عدة قذائف مدفعية في محيط محلة سدانة.

وفي منطقة العرقوب بالقضاء نفسه، تعرضت أطراف بلدة الهبارية لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، تزامن مع عملية تمشيط واسعة بالرشاشات الثقيلة وتحرك لآليات الجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وفي قضاء النبطية، أغارت مسيّرة إسرائيلية على المنطقة الواقعة بين بلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا، بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع استهدف أطراف كفرتبنيت.

كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي، خلال ساعات الليل، وادي الحجير.

وفي قضاء صور، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي، خلال ساعات الليل، بلدة مجدل زون والأودية المجاورة لها.

ومنذ 2 آذار/ مارس الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، ما خلّف ما لا يقل عن 4 آلاف و386 شهيدا و12 ألفا و407 جرحى، وأكثر من مليون نازح، وفق السلطات اللبنانية.

وتواصل إسرائيل عدوانها رغم توقيع البلدين، برعاية أميركية، في 26 حزيران/ يونيو الماضي، اتفاق "صيغة إطار"، ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها ونزع سلاح "حزب الله".

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، منذ الحرب السابقة بين عامَي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.