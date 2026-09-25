10 قتلى عرب برصاص الشرطة هذا العام: مقتل شاب في يافة الناصرة

أطلقت عناصر الشرطة النار على شاب في بلدة يافة الناصرة، ما أدى إلى مقتله. فيما ادعت الشرطة أن عناصرها "أطلقت النار على مسلح بينما كان يطلق النار على مبنى".

قتل شاب، في الثلاثينيات من عمره، برصاص الشرطة الإسرائيلية في بلدة يافة الناصرة، ليل الخميس – الجمعة.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للضحية، الذي عانى من عيار ناري اخترق جسده.

من المكان: مقتل شاب برصاص الشرطة في بلدة يافة الناصرة



التفاصيل: https://t.co/ekBj8FKNUN pic.twitter.com/5T6LsfaBRs — موقع عرب 48 (@arab48website) September 24, 2026

ونقل الشاب، على وجه السرعة، إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة لتلقي العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته.

وقال المضمدان إبراهيم أبو الليل ومحمد جرار، إنه "مع وصولنا إلى المكان توجهنا إلى المصاب الذي تواجد على الأرض ومن حوله تجمهر كبير، إذ عانى من إصابة اخترقت جسده وكان بلا نبض أو تنفس".

وأضافا "على الفور قدمنا له عمليات إنعاش متقدمة تضمنت تنفسا اصطناعية وأدوية، ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهو بحالة حرجة"، قبل أن يتم إقرار وفاته لاحقا.

وادعت الشرطة، أن عناصرها رصدت شخصا بحوزته سلاح أوتوماتيكي يطلق النار باتجاه مبنى، وفي أعقاب ذلك قامت بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى إصابته وإقرار وفاته في المستشفى؛ بحسب ما ورد في بيان لها.

10 قتلى عرب برصاص الشرطة هذا العام

وبحسب المعطيات التي وثقها "عرب 48"، قُتل 9 مواطنين عرب برصاص الشرطة منذ مطلع عام 2026 قبل مقتل الشاب في يافة الناصرة، وهم: علاء محاميد من أم الفحم، شام شامي من عكا، وأحمد أشقر من كابول، ورافي أبو طريف من يركا، ومحمد حسين ترابين من ترابين الصانع، وأحمد سعيد النعامي من رهط، ويوسف أبو جويعد من عرعرة النقب، وسامي أحمد جعصوص من اللد، ورامي شلبي من سولم.

وبمقتل الشاب في يافة الناصرة، ترتفع الحصيلة الموثقة وفق هذه القائمة إلى 10 قتلى برصاص الشرطة منذ مطلع العام. ويضاف إليهم الشاب شريف حديد من دالية الكرمل، الذي قُتل برصاص جندي إسرائيلي على شارع 6 في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وفي معظم هذه الحالات، شككت عائلات الضحايا وجهات محلية في رواية الشرطة بشأن ظروف إطلاق النار، فيما أُغلقت في السابق ملفات تحقيق في مقتل مواطنين عرب برصاص الشرطة من دون توجيه اتهامات إلى عناصرها.