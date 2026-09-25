سخنين: إصابة شاب بجراح خطيرة بجريمة إطلاق نار

أُصيب شابٌ في الثلاثين من عمره بجراح خطيرة، اليوم الجمعة، إثر جريمة إطلاق نار في مدينة سخنين. نُقل المصاب بحالة مستقرة لمركز الجليل الطبي بنهريا، فيما بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي 163 قتيلا منذ مطلع العام.

أُصيب شاب في الثلاثين من عمره بجراح خطيرة، بجريمة إطلاق نار ارتُكبت في مدينة سخنين، اليوم الجمعة.

وقال طاقم طبي وصل إلى موقع ارتكاب الجريمة، إنه تلقى "بلاغا عند الساعة 1:14 بعد الظهر، يفيد بإصابة شخص جراء حدث عنيف في سخنين".

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب أُصيب بإطلاق نار.

وأضاف الطاقم الطبي أن مسعفيه "يقدمون العلاج الطبي لشاب يبلغ من العمر 30 عامًا، وينقلونه إلى مركز الجليل الطبي في نهريا، وهو في حالة خطيرة مصابًا بجروح نافذة".

وقال أحد أفراد الطاقم الطبي، إن "المصاب كان واعيا، ويعاني من جروح نافذة في جسده".

وأضاف: "قدمنا ​​له العلاج الطبي المنقذ للحياة، ونقلناه على الفور إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى، وإصابته خطيرة وحالته مستقرة".

163 قتيلا وقتيلة في المجتمع العربي منذ مطلع العام

ووصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 163 قتيلًا وقتيلة، في ظل استمرار تفشي الجريمة المنظمة، وتصاعد حالة انعدام الأمن.

وتشير المعطيات إلى أن إطلاق النار استُخدم في غالبية جرائم القتل، وسط انتقادات متواصلة للشرطة والحكومة الإسرائيلية بسبب إخفاقهما في الحد من الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتأتي الحصيلة المتصاعدة، وسط مخاوف متزايدة في المجتمع العربي، وغياب مؤشرات على تراجعها.