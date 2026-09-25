مقتل جنديين إسرائيليين بانفجار مسيّرة إسرائيلية في قطاع غزة... ماذا نعرف؟

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل رقيبين احتياط من الكتيبة 7007 التابعة للواء 16، إثر حادث عملياتي شمالي قطاع غزة، نجم عن انفجار مسيّرة انتحارية إسرائيلية من طراز "عتلاف" داخل موقع عسكري أثناء مهمة، ويجري تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

قُتل جنديان إسرائيليان، جرّاء انفجار مسيّرة إسرائيلية بحادث عملياتي جويّ خلال "معركة"، في قطاع غزة، أمس الخميس، بحسب ما أُعلن، اليوم الجمعة.

وأكّد الجيش الإسرائيلي في بيان، مقتل رقيبين من قوات الاحتياط، "وهما (عنصران) في الكتيبة 7007 التابعة للواء 16، في معركة بقطاع غزة".

وأوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن القتيلين سقطا، "أمس، بحادث عملياتي، بمشاركة طائرة مسيرة مفخخة في موقع عسكري (تابع لجيش الاحتلال) شماليّ قطاع غزة".

كيف قُتلا؟

وفي ما يتعلق بتفاصيل مقتل الجنديين، أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه "في تمام الساعة الرابعة مساء، أمس (الخميس)، شغّل عناصر من اللواء 16 طائرتين مسيرتين مفخختين، من طراز "عتلاف (تعني الخفاش بالعربية)"، شمالي قطاع غزة".

وأضافت أن "المهمة الأولى انتهت من دون أي حوادث غير عادية"، مشيرة إلى أنه "في المهمة الثانية، ولسبب لا يزال قيد الفحص، سقطت الطائرة المسيرة داخل الموقع، فاقترب منها العناصر".

وتابعت: "يبدو أن أحدهم لمسها، فانفجرت الطائرة، مما أدى إلى إصابة العنصرين بجروح بالغة".

وبحسب إذاعة الجيش، فقد "تلقى المصابان العلاج في الميدان، ثم أُعلن عن وفاتهما لاحقا في مستشفى ’برازيلاي’ بمدينة عسقلان".

مسيّرة انتحارية

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن هذه طائرة مسيّرة "طوّرها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب، وهي طائرة مسيرة مسلحة قادرة على تتبع الأهداف وتفجير نفسها عليها، وهي نوع من الطائرات الانتحارية".

وأضافت أن "العنصران نفذا مهمة محددة بعد تدريبهما عليها، وفقا للمتطلبات التي صدرت من الفرقة 99، ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق".