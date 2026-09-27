زيارة غير معلنة: نتنياهو اجتمع مع بن زايد في الإمارات الأحد بظلّ تداعيات تحذير 7 أكتوبر

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد في الإمارات، خلال زيارة غير معلنة، وتأتي هذه الزيارة عقب تسريبات حول تحذير سابق وجهه بن زايد لنتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر، وضغوط إسرائيلية لنفيه.

اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو في الإمارات، مع رئيسها محمد بن زايد، الأحد، وذلك في زيارة غير معلنة.

جاء ذلك بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأحد، بينها هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11") والقناة الإسرائيلية 12، في حين لم يعلن مكتب نتنياهو عن الزيارة.

وتأتي الزيارة بعد التحقيق الإسرائيلي الذي كانت قد نشرته صحيفة "هآرتس"، مؤكدة من خلاله أن الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، كان قد حذّر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قبل هجوم "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، من هجوم تعتزم حماس شنه ضد إسرائيل في ما وُصف بـ"زلزال السنوار"، والذي من شأنه أن يعصف في المنطقة.

وأوردت القناة الإسرائيلية 12 أن "رئيس الحكومة نتنياهو، التقى اليوم برئيس دولة الإمارات"، مشيرة إلى أنه "وصل على متن طائرة خاصة، وبقي هناك طوال اليوم".

كما لفتت مراسلة القناة إلى أن نتنياهو قد "غادر البلاد صباحا، وقضى يومه في الإمارات".

وهذه هي الزيارة الثانية لرئيس الحكومة الإسرائيلية إلى الإمارات، خلال العام الأخير، إذ كان مكتب نتنياهو قد أعلن أن الزيارة السابقة كانت خلال الحرب الإسرائيلية الأميركية المشتركة على إيران.

وفي التاسع عشر من الشهر الجاري، عقّب مصدر رسمي إماراتي لصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، على التحقيق والتقرير الإسرائيلي بشأن التحذير، وقال إن "الإمارات تناقش المسائل الأمنية مع دول أخرى عبر الجهات المعنية، ولا تناقش مثل هذه التفاصيل على مستوى القادة الوطنيين".

وبحسب الصحيفة الإماراتية، فإن تعقيب المصدر الإماراتي جاء لأنه "مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، تحولت هذه المسألة إلى قضية رئيسية بالنسبة للسياسيين الذين يبنون حملاتهم الانتخابية على ملف الأمن".

ومارست إسرائيل في أعقاب نشر التقرير بشأن تحذير بن زايد لنتنياهو في صحيفة "هآرتس"، في 8 أيلول/ سبتمبر الجاري، ضغوطا على أبو ظبي من أجل نفي هذا التقرير، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقع "واينت" الإلكتروني في وقت سابق.

إلا أن المصدر الإماراتي الرسمي لم ينف بشكل واضح المحادثة بين بن زايد ونتنياهو ولم يصف تقرير "هآرتس" بأنه "كاذب"، كما أنه لن ينفي التحذير الإماراتي.

ورغم الضغوط الإسرائيلية على الإمارات من أجل نفي التقرير، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أن الحكومة الإماراتية لا تعقب على تقارير في وسائل إعلام أو تكهنات حول محادثات، وأن "جهود الإمارات تركزت منذ 7 أكتوبر على خفض التصعيد والدفع نحو استقرار إقليمي وتقليص العنف"، مضيفة أنه منذ إرساء العلاقات مع إسرائيل تحافظ حكومتا الدولتان على قنوات اتصال مفتوحة ومباشرة، وعند الضرورة تتم مشاركة كافة المعلومات الاستخباراتية بين الجانبين.

وكان التحقيق الذي نشرته "هآرتس"، استنادًا إلى كتاب مرتقب للصحافيين شلومي إلدار وروت يوفال، قد أفاد بأن بن زايد أجرى مكالمة سرية مع نتنياهو قبل نحو أسبوع ونصف من هجوم 7 أكتوبر، استمرت نحو 45 دقيقة، وحذره خلالها من أن رئيس حركة حماس في غزة آنذاك، يحيى السنوار، يُعدّ لـ"تحرك كبير" و"مفاجأة غير مألوفة" قد تهز المنطقة.

وبحسب التحقيق، نقل بن زايد إلى نتنياهو تقديرًا بأن السنوار يُعدّ لحدث كبير، وحثه على الاستعداد، فيما كان رد نتنياهو، وفق التقرير، أن التصعيد المحتمل يتعلق أساسًا بالضفة الغربية، وأن إسرائيل مستعدة لأي سيناريو.

وذكر التحقيق أن التحذير وصل إلى بن زايد عبر مستشار مقرب منه، بعد أن تلقى الأخير معلومات من مسؤول فلسطيني كان يشارك في قناة اتصالات سرية بين حماس وإسرائيل، وأن السنوار استخدم خلال تلك المرحلة تعبير "زلزال" وطلب نقل رسالته إلى الإسرائيليين "كلمة بكلمة". كما أفاد بأن المعلومة وصلت، بصورة منفصلة، إلى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، وأن رئيسه آنذاك، رونين بار، أجرى مكالمة مع نتنياهو بشأن تهديدات السنوار، قبل عقد مداولات أمنية شاركت فيها أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وكان التحقيق قد أثار أزمة سياسية داخل إسرائيل، إذ طالب قادة الأحزاب الصهيونية المناوئة لنتنياهو بإجراء تحقيق فوري ومعمق بشأن التحذيرات التي وصلت إلى رئيس الحكومة قبل الهجوم، واتهموه بمحاولة إلقاء المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر على الأجهزة الأمنية.