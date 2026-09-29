المستشارة القضائية متوجّهة للمحكمة العليا: يجب المصادقة على قرار شطب ترشّح سامي أبو شحادة للانتخابات

أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، اليوم الثلاثاء، في توجّه للمحكمة الإسرائيلية العُليا، أن على الأخيرة المصادقة على شطب ترشّح رئيس حزب التجمّع الوطنيّ الديمقراطي، سامي أبو شحادة، لانتخابات الكنيست المقبلة.

أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، اليوم الثلاثاء، في توجّه للمحكمة الإسرائيلية العُليا، أن على الأخيرة المصادقة على شطب ترشّح رئيس حزب التجمّع الوطنيّ الديمقراطي، سامي أبو شحادة، لانتخابات الكنيست المقبلة.

جاء ذلك في بيان صدر عنها اليوم وعن المدّعي العام للدولة، والذي أشار إلى أنه "يجب المصادقة على قرار شطب مرشح الكنيست سامي أبو شحادة، بسبب دعمه للكفاح المسلح في إسرائيل، بما في ذلك خلال هجوم 7 أكتوبر، في ظل ظروف استثنائية، وفي وقت لا يوجد فيه وضع أسوأ".

وأضافت المستشارة القضائية والادعاء العام، أن "المقال الذي نشره أبو شحادة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أي بعد يوم من بدء الهجوم... وأثناء استمراره - يُظهر دعما للكفاح المسلح الذي تخوضه حماس ضد دولة إسرائيل".

وذكرا أن "سلوك أبو شحادة يُمثل جوهر أسباب الاستبعاد المنصوص عليها في قانون أساس: الكنيست".

كما قالت غالي بهاراف ميارا والادعاء العام، إن "التفسيرات التي قدمها شحادة لاحقا للتصريحات الحادة الواردة في مقاله المنشور في 8 أكتوبر، وللأدلة الإضافية التي قدمها، ولسلوكه العام، فهي غامضة وجزئية، ولا تتناول الادعاءات الأساسية المرفوعة في قضيته".

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