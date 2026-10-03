يافا: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة يافا عن إصابة شاب بجراح وصفت بالخطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى بعد خضوعه لعلاجات أولية منقذة للحياة من قبل طواقم الإسعاف.

أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة يافا، مساء السبت.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للشاب المصاب، الذي عانى من إصابات خطيرة اخترقت جسده وكان فاقدا للوعي.

وقالت براميديك ومضمد من الطاقم الطبي، إنه "رأينا المصاب وهو فاقد للوعي ويعاني من إصابات خطيرة اخترقت جسده، إذ قدمنا له العلاجات الأولية المنقذة للحياة ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به؛ في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.