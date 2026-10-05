إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال بزعم محاولة دهس لقواته شرق الخليل

أطلقت قوات الاحتلال النار على مركبة بداخلها 3 فلسطينيين بزعم محاولتهم تنفيذ عملية دهس، ما أسفر عن إصابتهم بجروح وصفت بالخطيرة.

من مكان إطلاق النار على المركبة وبداخلها 3 فلسطينيين

أصيب 3 فلسطينيين بجروح خطيرة برصاص الاحتلال بزعم محاولة دهس قوات له عند مدخل بلدة بني نعيم شرق الخليل بالضفة الغربية المحتلة، صباح الإثنين.

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وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الحديث يدور عن 3 فلسطينيين تعرضوا لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال داخل مركبة، وقد وصفت حالتهم بالخطيرة.

من مكان إطلاق قوات الاحتلال النار على مركبة بداخلها 3 فلسطينيين عند مدخل بلدة بني نعيم شرق الخليل pic.twitter.com/rqrNkDvBT1 — موقع عرب 48 (@arab48website) October 5, 2026

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال تمنع طواقمه من الوصول إلى المصابين داخل المركبة.

من مكان إطلاق قوات الاحتلال النار على مركبة بداخلها 3 فلسطينيين عند مدخل بلدة بني نعيم شرق الخليل pic.twitter.com/rqrNkDvBT1 — موقع عرب 48 (@arab48website) October 5, 2026

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه تلقى بلاغا حول محاولة دهس في بني نعيم من دون إصابات لعناصره. واقتحمت قوات إسرائيلية معززة المنطقة.