الجيش الإسرائيلي يعلن قتل شخص بادّعاء محاولته التسلل إلى موقع لقواته جنوبي سورية

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شخصا، بادعاء محاولته التسلل لموقع عسكري جنوبي سورية. قبل ذلك قصفت المدفعية أراضٍ زراعية بالقنيطرة مع استئناف أعمال الحفر بـ"خط سوفا 53"، ضمن توسع عملياتها واستمرار انتهاكاتها.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الأحد - الإثنين، قتل شخص بادّعاء محاولته التسلل إلى موقع لقواته جنوبي سورية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن قواته "تمكّنت قبل وقت قصير من رصد مشتبه به، حاول التسلل إلى موقع تابع للجيش في المنطقة الأمنية، جنوبي سورية".

وأضاف أنه "بعد رصده سريعا، أطلقت القوات النار على المشتبه به وقتلته".

وفي المقابل، أكّد أن ذلك جرى "من دون وقوع أي إصابات في صفوف (قواته)".

ولفت إلى أنه "سيواصل عملياته في المنطقة الأمنية جنوبي سورية، وسيعمل على إزالة أي تهديد لمواطني إسرائيل وقواته".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات الاحتلال "أطلقت النار على مشتبه به وقتلته بعد أن اقترب من موقع عسكري إسرائيلي في المنطقة العازلة، جنوبي سورية، وتسلّقه سواتر ترابية خارج الموقع".

وأضافت أنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مسلّحا".

وبحسب إذاعة الجيش، فإن الموقع الإسرائيلي يقع بين بلدة حضر والقنيطرة.

وفي سياق ذي صلة، قصف الجيش الإسرائيلي بسلاح المدفعية، الأحد، أراضي زراعية في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سورية، تزامنا مع استئنافه أعمال الحفر في المنطقة، ضمن ما يعرف بـ"خط سوفا 53".

وقالت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بقذيفة مدفعية الأراضي الزراعية الواقعة بين قرية بريقة وبلدة كودنة بريف القنيطرة الجنوبي".

ويأتي ذلك بالتزامن مع استئناف القوات الإسرائيلية، الأحد، أعمال الحفر بمحاذاة خط الفصل مع الجولان السوري المحتل، غربي قرية العشة في ريف محافظة القنيطرة، في إطار ما أكدت دمشق أنه "استمرار الانتهاكات في المنطقة العازلة المشمولة باتفاق فض الاشتباك".

وبدأت إسرائيل تنفيذ المشروع تحت اسم "سوفا 53" في منتصف عام 2022 من محيط بلدة حضر شمال القنيطرة، قبل أن يمتد عبر بلدتي جباتا الخشب والحميدية، ثم القحطانية ورويحينة وبير عجم وبريقة وسط المحافظة.

وأدى التوسع في المشروع إلى جعل آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة غير صالحة للزراعة والرعي، كما أثّر سلبا على تدفق المياه والبنية الطبيعية للمنطقة، وفق إفادات سابقة لأهالي المنطقة.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وسّعت إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية في سورية، وتقدمت قواتها إلى المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل، ومواقع مجاورة لها.

وتطالب سورية بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تقدمت إليها، وتؤكد تمسكها باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، فيما تقول إسرائيل إن تحركاتها مرتبطة باعتبارات أمنية.