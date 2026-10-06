جائزة نوبل في الفيزياء للبلجيكي فرانسيس هالزن عن بحوثه بالفيزياء الفلكية بالقطب الجنوبي

فاز البلجيكي فرانسيس هالزن بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2026، تقديرًا لمساهماته الحاسمة في مرصد "آيس كيوب" بالقطب الجنوبي، واكتشافه جسيمات النيوترينو عالية الطاقة ذات الأصل الفيزيائي الفلكي، قبل الإعلان عن باقي الجوائز هذا الأسبوع.

مُنحت جائزة نوبل في الفيزياء، اليوم الثلاثاء، للبلجيكي فرانسيس هالزن عن اكتشافاته في علم الفيزياء الفلكية.

وأعلنت لجنة جائزة نوبل فوز الفيزيائي هالزن بجائزة نوبل، تقديرا لأعماله المتعلقة بالجسيمات دون الذرية في القطب الجنوبي.

وذكرت اللجنة أن تكريم هالزن جاء "لمساهماته الحاسمة في مرصد آيس كيوب للنيوترينو Neutrino واكتشاف نيوترينوات عالية الطاقة ذات أصل فيزيائي فلكي".

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وأشارت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم إلى أن "رؤية هالزن وقيادته العلمية" كانتا ركيزة أساسية للمرصد الذي وصفته بأنه "مكعب من الجليد بحجم كيلومتر مكعب، ومزود بأجهزة استشعار للضوء".

وباستخدام هذا المرصد، يمكن للباحثين رصد النيوترينوات، وهي جسيمات دون ذرية نادرة، "الناتجة عن عمليات هائلة الطاقة في الكون البعيد".

(Gettyimages)

وقالت عضو لجنة نوبل للفيزياء، البروفيسورة إيفا أولسون، للصحافيين في مقر الأكاديمية في ستوكهولم: "تتعلق جائزة نوبل هذه بمكعب جليدي عملاق يقع عند القطب الجنوبي لكوكبنا، إذ يتيح هذا المكعب الجليدي رصد النيوترينوات".

زوُلد هالزن (82 عاما) في مدينة تينين ببلجيكا، وهو أستاذ في جامعة ويسكونسن-ماديسون بالولايات المتحدة.

وقال هالزن في المؤتمر الصحافي عبر الهاتف بُعيد الإعلان عن الجائزة: "لقد كانت مفاجأة كبيرة، ومن الواضح أنني لم أكن أتوقعها".

وأضاف "لكنني شعرت بسعادة غامرة لسماع نبأ الفوز بهذه الجائزة".

ومن المقرر الإعلان عن جائزة نوبل في الكيمياء، الأربعاء، ثم جائزة الآداب الخميس.

من هم الفائزون بجائزة نوبل للفيزياء في السنوات العشر الأخيرة؟

وفي ما يأتي لائحة بأسماء الفائزين في السنوات العشر الأخيرة بجائزة نوبل للفيزياء التي مُنحت في السويد، اليوم الثلاثاء:

2026: فرانسيس هالزن (بلجيكا).

2025: جون كلارك (المملكة المتحدة) وميشال ديفوريه (فرنسا) وجون مارتينيس (الولايات المتحدة).

2024: جون هوبفيلد (الولايات المتحدة) وجيفري هينتون (المملكة المتحدة/كندا).

2023: بيار أغوستيني (فرنسا) وفيرينس كراوس (المجر/النمسا) وآن لويلييه (فرنسا/السويد).

2022: آلان أسبيه (فرنسا) وجون كلاوسر (الولايات المتحدة) وأنتون زيلينغر (النمسا).

2021: شوكورو مانابي (الولايات المتحدة/اليابان) وكلاوس هاسلمان (ألمانيا) وجورجيو باريزي (إيطاليا).

2020: روجر بنروز (بريطانيا) وراينهارد غنزل (ألمانيا) وأندريا غيز (الولايات المتحدة).

2019: جيمس بيبلز (كندا/الولايات المتحدة) وميشال مايور وديدييه كيلو (سويسرا).

2018: آرثر آشكين (الولايات المتحدة) وجيرار مورو (فرنسا) ودونا ستريكلاند (كندا).

2017: باري باريش وكيب ثورن وراينر فايس (الولايات المتحدة).

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Physics to Francis Halzen “for decisive contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin.” pic.twitter.com/UcPBWk0RiK — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026

ويأتي إعلان اليوم، غداة منح جائزة نوبل في الطب إلى الأميركي كارل دايسروث والألمانيين بيتر هيغيمان ويورغ ناغل، تقديرا لأبحاثهم في مجال البصريات الوراثية، وفق ما أعلنت لجنة نوبل في ستوكهولم، أمس الإثنين، في اليوم الأول من موسم هذه الجوائز العريقة لعام 2026.

وأشارت اللجنة إلى أنها منحت الجائزة للباحثين الثلاثة، "تقديرا لاكتشافاتهم المتعلقة بالقنوات الأيونية التي يتم تنشيطها بالضوء وبعلم البصريات الوراثي (optogenetics)"؛ إذ يساعد هذا المجال الباحثين على فهم كيفية مساهمة أنواع محددة من الخلايا في سلوكيات مثل التعلم والخوف والإدمان والحركة، وقد يؤدي يوما ما إلى ابتكار علاجات للاضطرابات العصبية والحسية، مثل مرض باركنسون والصرع.

وقالت لجنة نوبل، أمس، إنه "باستخدام تقنية علم البصريات الوراثي، تمكن الباحثون من كشف الدوائر العصبية التي تتحكم في ذكريات ومشاعر وسلوكيات محددة مرتبطة بالاضطرابات العصبية والنفسية".

ترقُّب لجائزة السلام

وربما تكون جائزة السلام المقرر الإعلان عنها الجمعة، الأكثر ترقبا وإثارة للاهتمام، وهي جائزة نوبل الوحيدة التي تُمنح في العاصمة النروجية أوسلو، بدلا من ستوكهولم.

ويرى بعض الخبراء أن لجنة التحكيم قد تختار هذا العام فائزا يحظى بإجماع واسع، بعد الجدل الذي أثاره فوز المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بالجائزة، العام الماضي.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد مارس ضغوطا مكثفة العام الماضي للحصول على الجائزة، حتى أن ماتشادو انتهى بها المطاف بإهدائه ميدالية نوبل الخاصة بها. وتدرك اللجنة أن ترامب يتابع الجائزة عن كثب هذه السنة أيضا.

وقال أمين لجنة نوبل كريستيان، بيرغ هاربفيكن، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، إن "هناك دائما الكثير من عمليات الضغط، وربما محاولات لممارسة ضغوط على اللجنة في نهاية المطاف"، مضيفا: "لقد اعتدنا على ذلك تماما".

ومن بين الفائزين المحتملين هذا العام، يُطرح احتمال منح جائزة مشتركة لكل من منظمة "أنقذوا الأطفال" (Save the Children) وميكولا كوليبا، وهو ناشط أوكراني في مجال حقوق الطفل يقود حملة للمطالبة بعودة الأطفال الأوكرانيين الذين نُقلوا بشكل غير قانوني إلى روسيا من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو.

وتشمل القائمة أيضا "غرف الطوارئ" في السودان، وهي شبكة واسعة من المتطوعين الذين يخاطرون بحياتهم لمساعدة السكان في مواجهة التهديد المزدوج للحرب والجوع، وكذلك "لجنة حماية الصحافيين" (CPJ)، بعدما شهد عام 2025 حصيلة الوفيات الأعلى في تاريخ هذه المهنة.

وتُختتم جوائز نوبل بالإعلان عن جائزة الاقتصاد في 12 تشرين الأول/ أكتوبر.

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