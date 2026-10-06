مصابان بانفجار مركبة في القدس

إصابة رجل (50 عاما) بجروح خطيرة وفتى (13 عاما) بمتوسطة إثر انفجار مركبة واشتعالها بالقدس المحتلة، وجرى نقلهما لمستشفى "هداسا عين كارم"، فيما باشرت الشرطة جمع الأدلة والتحقيق في الحادثة مع ترجيح خلفيتها الجنائية.

أُصيب شخصان بانفجار مركبة في مدينة القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، في ظلّ ترجيح الشرطة أن الخلفية جنائية.

وقال طاقم طبي وصل إلى موقع انفجار المركبة، إنه "عند الساعة 8:17 صباحا، ورد بلاغ في منطقة القدس، يفيد بانفجار مركبة في شارع... بالقدس".

إصابة شخصين جرّاء انفجار مركبة في القدس.

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وأضاف أن مسعفيه "يقدمون العلاج الطبي في موقع الحادث لشخصين مصابين بإصابات متفاوتة الخطورة".

وفي بيان ثان، ذكر الطاقم أن مسعفيه "يقدمون العلاج الطبي لرجل يبلغ من العمر نحو 50 عاما وهو في حالة خطيرة، مصابًا بجروح في أطرافه السفلية، وفتى يبلغ من العمر 13 عامًا في حالة متوسطة، مصابًا بجروح متعددة في أنحاء متفرقة من جسمه، ويحيلون المصابين إلى مستشفى ’هداسا’ عين كارم".

من القدس المحتلة، حيث أُصيب شخصان بانفجار مركبة في حين رجّحت الشرطة أن الخلفية جنائية.



للتفاصيل: https://t.co/wWF5PLwzDn pic.twitter.com/KYhvHphpMs — موقع عرب 48 (@arab48website) October 6, 2026

وقال أحد أفراد الطاقم الطبيّ: "تلقينا عدة بلاغات عن انفجار سيارة، فتوجهنا سريعا إلى الموقع بفرق كبيرة من سيارات الإسعاف وسيارات الاستجابة الفورية والدراجات النارية، وشاهدنا السيارة مشتعلة وشظايا متناثرة حولها".

ولفت إلى أنه "بالقرب منها كان رجل يبلغ من العمر نحو 50 عامًا وفتى يبلغ من العمر نحو 13 عامًا، وكانا واعيين ويعانيان من حروق وجروح في جسديهما".

ألسنة النيران تنبعث من المركبة التي انفجرت في القدس. pic.twitter.com/AoU3DMuS6L — موقع عرب 48 (@arab48website) October 6, 2026

وأضاف المسعف: "قدمنا ​​لهما الإسعافات الأولية، ونقلناهما بسيارات الإسعاف التابعة لـ’نجمة داود الحمراء’ إلى المستشفى مع استمرار تلقيهما العلاج".

من جهتها، أكدت الشرطة في بيان، "الاشتباه بانفجار سيارة (في القدس)"، مشيرة إلى أن "شخصين مصابين يتلقيان العلاج من قبل فرق طبية في موقع الحادث".

وذكرت أن "قوات شرطة منطقة القدس تتواجد في موقع الحادث، وتعمل على جمع الأدلة، وقد فتحت تحقيقا".

وأضافت الشرطة أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن خلفية الحدث جنائية".