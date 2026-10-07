الكشف عن هوية المحاضر بجامعة بار إيلان الذي خطط لقتل جماعي للعرب

كُشفت هوية المتهم بالتخطيط على مدار ثلاث سنوات لتنفيذ هجمات إرهابية ضخمة تستهدف مئات العرب والفلسطينيين في الداخل والضفة والقدس، وتبين أنه محاضر الرياضيات بجامعة بار إيلان، البروفيسور شاحر نيفو (60 عاما)، بدافع قومي وأيديولوجي.

أُعلنت، اليوم الأربعاء، هوية محاضر جامعة بار إيلان، الذي خطّط على مدى سنوات لتنفيذ هجمات إرهابية واسعة تستهدف مئات المواطنين العرب والفلسطينيين.

والمتّهم الذي خطّط على مدى أكثر من ثلاث سنوات لتنفيذ سلسلة هجمات إرهابية متزامنة ضد مئات الفلسطينيين في مناطق 48، وفي الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بدافع قومي وأيديولوجي؛ هو شاحر نيفو، الذي يبلغ من العمر 60 عاما.

المدعو شاحر نيفو

والمدعو نيفو محاضر في موضوع الرياضيات في جامعة بار إيلان، ويحمل درجة بروفيسور.

وذكر الادّعاء العام الإسرائيليّ، في بيان مقتضب، أنه "بعد توجيه الاتهام ورفع أمر حظر النشر؛ أستاذ الرياضيات في جامعة بار إيلان، هو بروفيسور شاحر نيفو".

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد قدمت، الإثنين، لائحة اتهام ضد المحاضر، نسبت إليه التخطيط منذ شباط/ فبراير 2023 لتنفيذ سلسلة هجمات متزامنة تستهدف مئات العرب والفلسطينيين، ضمن مخطط أطلق عليه اسم "عيط"، وهو اختصار لعبارة عبرية تعني "الشعب سينفذ التطهير".

وبحسب لائحة الاتهام، خطط المتهم لتشكيل 12 خلية تضم 72 منفذًا يهوديًا، واستخدام أسلحة مختلفة في مهاجمة بلدات عربية ومدن مختلطة، بما في ذلك قتل النساء والأطفال، بهدف دفع الفلسطينيين والعرب الناجين إلى المغادرة باتجاه الأردن ولبنان وقطاع غزة. كما أجرى جولة استطلاعية قرب طوبا الزنغرية، وحاول تجنيد شركاء وداعمين للمخطط.

ومع اقتراب الانتخابات، حاول المتهم الوصول إلى موشيه فيغلين والاستعانة به لتجنيد ناشطين، قبل أن يبعث إليه رسائل تضمنت تهديدًا بنشر مضمون قد يضر به سياسيًا إذا لم يستجب. وتنسب النيابة إلى المحاضر كذلك مخالفات تشمل التحضير لعمل إرهابي والابتزاز بالتهديد وعرقلة التحقيق.

وقال المحاضر خلال التحقيق إنه حاول الوصول إلى فيغلين كذلك عبر شخصيات من اليمين، مضيفًا أنه تعرف إلى بعضهم من خلال إذاعة "غالي يسرائيل" وبرامج "بودكاست".

وبحسب لائحة الاتهام، حاول لقاء عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين والإعلاميين والأكاديميين والناشطين في المجال العام، معتقدًا أنهم قد يتعاطفون مع خطته أو يساعدونه في تنفيذها أو يربطونه بفيغلين.

وامتنع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) عن تولي التحقيق مع المحاضر، رغم اتهامه بالتخطيط على مدى سنوات لتنفيذ هجمات إرهابية واسعة تستهدف مئات المواطنين العرب والفلسطينيين، وامتلاكه سلاحًا مرخصًا واتخاذه خطوات عملية تمهيدًا لتنفيذ المخطط.

وبحسب ما كشفت صحيفة "هآرتس"، أول من أمس، الإثنين، فإن الشاباك أجرى مع المحاضر استيضاحًا قصيرًا فقط، قبل أن يحيل القضية إلى الشرطة، رغم أن الجهاز ووحدته المختصة بالأنشطة المتعلقة بـ"الإرهاب اليهودي" مسؤولان عن إحباط هذا النوع من الهجمات والتحقيق فيها.

وأفاد التقرير بأن الجهاز امتنع عن الدخول في التحقيق حتى بعدما اتضح أن المحاضر يحمل رخصة سلاح، وأنه اتخذ خطوات عملية مرتبطة بالمخطط، بينها زيارة بلدة طوبا الزنغرية، التي حددها لاحقًا ضمن أهداف الهجمات التي كان يخطط لتنفيذها.

هذا، وطالبت لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بكشف كامل ملابسات قضية المحاضر، ودعتا إلى محاسبة المسؤولين عن أي إخفاقات أو تلاعب في التحقيق، في ظل تصاعد التحريض العنصري ضد المجتمع العربي.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنة المتابعة واللجنة القطرية، عُقد أمس الثلاثاء في المجلس المحلي طوبا الزنغرية، بمشاركة رئيس لجنة المتابعة، د. جمال زحالقة، ورئيس اللجنة القطرية، مازن غنايم، ورئيس مجلس طوبا الزنغرية، المحامي مؤيد الهيب، إلى جانب ممثلين عن أحزاب وسلطات محلية عربية وشخصيات أخرى.

وأكّد المشاركون أن القضية لا تقتصر على ملف جنائي منفرد، وإنما تستدعي فحصا أوسع لظاهرة التحريض العنصري ضد المواطنين العرب، وما إذا كان الخطاب التحريضي قد تحول في هذه الحالة إلى مخطط فعلي لتنفيذ أعمال عنف وقتل.

وقرر الاجتماع، على المستوى القضائي، متابعة محاكمة المتهم وحضور جلساتها، بهدف مراقبة سير الإجراءات وإبقاء القضية تحت المتابعة الجماهيرية؛ كما جرى الاتفاق، بالتنسيق مع مركز "عدالة"، على توجيه رسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة للمطالبة بفتح تحقيقات واتخاذ إجراءات ضد المحرضين على العنصرية، وتقديم لوائح اتهام في الحالات التي تتوافر فيها الأدلة اللازمة.