استُشهد علي البزاري وأُصيب 14 آخرون بين نابلس وطولكرم، إثر اعتداءات شنّها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال على قاطفي الزيتون، وسط احتجاز الطواقم الطبية ومصادرة سيارات الإسعاف لمنع إسعاف الجرحى.

مستوطنون بحماية قوات الاحتلال خلال اعتداء على قاطفي الزيتون في بيتا، جنوب نابلس (Getty Images)

استشهد شخص وأُصيب آخرون بالرصاص الحيّ خلال هجمات شنّها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، بين نابلس وطولكرم شمالي الضفة الغربية، اليوم الأربعاء.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب، ذلك بالقول: "شهيد ومصابان برصاص الاحتلال في سهل رامين شمالي الضفة الغربية".

من موقع إصابة أهال بالرصاص الحيّ خلال هجوم للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال بين نابلس وطولكرم في الضفة الغربية.



للتفاصيل: https://t.co/kr8RTOhTE7 pic.twitter.com/Vv9MajBXzV — موقع عرب 48 (@arab48website) October 7, 2026

وبعد ذلك أضافت الجمعية: "شهيد و14 مصابا برصاص واعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين في سهل رامين، بينهم 4 مسعفين".

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد علي حسن البزاري (44 عامًا) جراء عدوان قوات الاحتلال والمستوطنين شمال نابلس"، فيما أفادت مصادر محلية بأنه استشهد في برقة.

الشهيد علي حسن البزاري

وأصيب العديد من الأهالي، الأربعاء، جراء هجمات نفذها مستوطنون على قاطفي الزيتون في محافظتي نابلس وطولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

شهيد ومصابون بالرصاص الحيّ خلال هجمات للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال بين نابلس وطولكرم في الضفة الغربية.



للتفاصيل: https://t.co/kr8RTOhlOz pic.twitter.com/qIlchkvJb6 — موقع عرب 48 (@arab48website) October 7, 2026

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، قبل الإعلان عن استشهاد أحد المصابين، إن طواقمها تعاملت مع 4 إصابات جراء اعتداء مستوطنين على قاطفي زيتون فلسطينيين في بلدة رامين بمحافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وذكرت الجمعية أن من بين المصابين نتيجة الاعتداءات رجل مسن يبلغ 81 عاما ومسنة 72 عاما ورجلان في عمر 47 عاما، مضيفة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وفي بلدة برقة بمحافظة نابلس، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا مزارعين خلال قطفهم ثمار الزيتون، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاههم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن "قوات الاحتلال احتجزت طواقمها أثناء محاولتها الوصول إلى مصابين في بلدة برقة، وصادرت مفاتيح سيارات الإسعاف ووسائل الاتصال الخاصة بالطواقم".

كما شن مستوطنون هجوما على قاطفي الزيتون في بلدة بزرايا، وسط أنباء عن وقوع إصابات، وفق مصادر محلية.

وتأتي هذه الهجمات بالتزامن مع موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية، الذي يشهد عادة اعتداءات من المستوطنين وقيودا إسرائيلية على وصول المزارعين إلى أراضيهم.

ومنذ بدء موسم الزيتون مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، تصاعد إرهاب المستوطنين والقيود الإسرائيلية، وشمل ذلك الضرب، ومنع الوصول إلى الحقول، وسرقة المحاصيل، واقتلاع الأشجار أو إتلافها.

وبحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ارتكب المستوطنون منذ أكتوبر 2023 أكثر من 14 ألفا و742 اعتداء في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، أسفرت عن استشهاد 66 فلسطينيا.

وطال إرهاب المستوطنين، وفق الهيئة، 147 ألفا و111 شجرة بالتحطيم والاقتلاع والحرق والتسميم، بينها 100 ألف و485 شجرة زيتون، وفق المصدر ذاته.