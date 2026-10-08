مقتل شاب في انفجار سيارة بمنطقة الخضيرة

أسفر انفجار سيارة على شارع 4 شمال الخضيرة عن مقتل شاب في الأربعينيات من عمره، فيما قالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الانفجار التي لم تعرف خلفيته بعد.

قتل شاب، في الأربعينيات من عمره، جراء انفجار سيارة على شارع 4 عند مدخل "أور عكيفا" شمال الخضيرة، مساء الخميس.

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ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء"، وأبلغ عن وجود شاب فاقد للوعي جراء انفجار المركبة.

وبدأ الطاقم الطبي بتقديم العلاجات الأولية للمصاب، بيد أنه جرى إقرار وفاته في المكان بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وقال أفراد من الطاقم الطبي، إن "الحديث يدور عن موقع صعب جدا إثر انفجار السيارة، ومع وصولنا إلى المكان رأينا رجلا فاقدا للوعي وعانى من إصابة بالغة الخطورة".

وأضافوا "على الفور بدأنا بتقديم عمليات الإنعاش له، إلا أن إصاباته كانت خطيرة ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات انفجار السيارة التي لم تعرف بعد.