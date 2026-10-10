استشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال في الخليل واحتجاز جثمانه

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب شادي أحمد إبراهيم عجارمة (32 عاما) من بلدة بيت أولا، إثر إصابته برصاص الاحتلال قرب مفرق النبي يونس في الخليل.

استشهد شاب (32 عاما) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مفرق النبي يونس في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب شادي أحمد إبراهيم عجارمة من بلدة بيت أولا، وجرى احتجاز جثمانه.

وأفيد بأن الشهيد أصيب برصاص الاحتلال، الجمعة، قرب مفرق النبي يونس شمال الخليل، وقد أعلن ليل الجمعة – السبت عن استشهاده لاحقا متأثرا بإصابته.

إلى ذلك، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة إذنا غرب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الجلاطية، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المزارعين والمارة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

كما قامت مجموعة من المستوطنين بمنع المزارعين من جني ثمار الزيتون من أراضيهم القريبة من خربتي حمصة وسوبا غرب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال ليل الجمعة – السبت، بلدات علار ودير الغصون وعتيل شمال طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال سيرت آلياتها وفرق المشاة في شوارع وأحياء هذه البلدات، ومنعت حركة تنقل المواطنين والمركبات واعترضوا سيرها.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل عرف منها: منزل لعائلة العاهد في دير الغصون حيث اعتلت سطحه، ومنزل الأسير المحرر المبعد إلى مصر أيمن شتيوي، ومنزل الأسير المحرر أدهم اليونس في علار، من دون أن يبلغ عن اعتقالات.