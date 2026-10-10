طرعان: إصابة خطيرة لامرأة في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة طرعان عن إصابة امرأة (55 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة، وذلك إثر إقدام جناة على إطلاق النار على منزل.

أصيبت امرأة، تبلغ 55 عاما من العمر، بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار في بلدة طرعان، ليل السبت – الأحد.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمرأة، التي عانت من إصابات خطيرة اخترقت جسدها، قبل نقلها إلى مستشفى بوريا لاستكمال العلاج.

وقال مضمدان من أفراد الطاقم الطبي، إن "امرأة وصلت إلينا وهي بوعي كامل وعانت من إصابات خطيرة اخترقت جسده، إذ قدمنا له العلاجات الأولية المنقذة للحياة، ثم نقلناها بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهي بحالة خطيرة".

وبحسب الشرطة، فإن المرأة أصيبت جراء إطلاق نار على منزل. فيما قالت إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به؛ في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.