مصرع طفلة (عامان) من طرعان بحادث طرق في البعينة نجيدات

لقيت طفلة (عامان) من طرعان مصرعها، مساء اليوم الأحد، إثر تعرضها لحادث طرق في قرية البعينة نجيدات. وكانت الطفلة قد نُقلت بحالة حرجة جدا ومن دون نبض إلى مستشفى "بوريا"، حيث فشلت محاولات الإنعاش وأقر الأطباء وفاتها.

لقيت طفلة من طرعان تبلغ من العمر عامين، مصرعها بحادث طرق وقع في البعينة نجيدات، مساء اليوم الأحد.

وقال المركز الطبي للشمال "بوريا" في بيان: "نُقلت مساء اليوم إلى غرفة الطوارئ في المركز الطبي (بوريا)، بواسطة طواقم إسعاف نجمة داود الحمراء، طفلة تبلغ من العمر عامين، من سكان طرعان، بحالة حرجة جدًا".

وأضاف أن الطفلة قد وصلت إلى المستشفى "من دون نبض، وكانت تخضع لعمليات الإنعاش، وذلك إثر إصابتها في حادث طرق وقع في قرية البعينة - نجيدات".

وذكر أنه "رغم جهود الطواقم الطبية لإنقاذ حياتها، اضطر الأطباء إلى إقرار وفاتها".

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات حادث الطرق.