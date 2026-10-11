مطار الرياض يتعرّض لهجوم جديد يتسبب باندلاع حريق

تعرض مطار الرياض لهجوم جديد، اليوم الأحد، تسبب باندلاع حريق، وذلك بعد هجوم دموي أمس أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309. وحمل التحالف بقيادة السعودية الحوثيين المسؤولية، متوعدا بالرد بحزم، بينما وصف ترامب الهجوم بغير المقبول.

تعرّض مطار الرياض لهجوم جديد، اليوم الأحد، تسبب باندلاع حريق تعمل طواقم على إخماده.

وقُتل 12 شخصا على الأقل وأصيب 309، أمس السبت، في هجوم استهدف مطار "الملك خالد الدولي" في الرياض، في أسوأ هجوم على المملكة منذ أكثر من عشر سنوات.

واتهم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية، اليةن الأحد، الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن بشن الهجوم، متعهدا الرد عليه "بحزم".

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للصحافيين، أن "ما حدث في السعودية غير مقبول" مؤكدا أنه "سيتحدث" إلى ولي العهد، محمد بن سلمان.

تغطية خاصة ومتواصلة: