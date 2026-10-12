شقيب السلام: مقتل شاب وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار

قتل شخص وأُصيب آخر بجروح، أحدهما شاب في العشرين بحالة حرجة والآخر يبلغ 38 عاما بحالة متوسطة، إثر جريمة إطلاق نار في بلدة شقيب السلام بالنقب، فيما لم تعلن الشرطة اعتقال أي مشتبه بهم.

قُتل شاب في العشرين من عمره، وأُصيب آخر بجراح، جرّاء إطلاق نار استهدفهما في جريمة ارتُكبت في شقيب السلام، الإثنين.

وقال طاقم طبيّ من "نجمة داود الحمراء"، إنه تلقى بلاغا "عند الساعة 9:16 مساء في منطقة النقب عن إصابة شخص نُقل إلى عيادة محلية في شقيب السلام، بعد تعرضه على ما يبدو لإصابة في حدث عنف".

وأضاف الطاقم أن "مسعفيه يقدمّون العلاج الطبي لشاب يبلغ من العمر 20 عاما، وينقلونه إلى مستشفى ’سوروكا’، حيث وُصفت حالته بالحرجة، نتيجة إصابات نافذة"، إلا أن وفاته أقرّت لاحقا، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشاب القتيل، كان قد أُصيب في جريمة إطلاق نار.

وذكر أحد أفراد الطاقم: "عند وصولنا إلى موقع الحدث، تم إرشادنا إلى المصاب، وهو شاب في العشرين من عمره تقريبا، يعاني من إصابات نافذة، وكان فاقدًا للوعي، بلا نبض ولا يتنفس".

وتابع: "أجرينا له الإنعاش القلبي الرئوي، والذي تضمن الضغط على الصدر وإعطاءه الأدوية، ثم نقلناه إلى المستشفى وهو في حالة حرجة".

وفي بيان ثان، أشار الطاقم الطبي إلى أنه تلقّى بلاغا "عند الساعة 9:21 مساء في منطقة النقب عن إصابة شخص جراء حدث عنف في شقيب السلام".

وأضاف أن مسعفيه "يقدمون العلاج الطبي لشاب يبلغ من العمر 38 عامًا، وينقلونه إلى مستشفى ’سوروكا’، ووُصفت حالته بالمتوسطة، نتيجة إصابات نافذة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، من دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به، في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة، وغياب الردع.

وذكرت أنه وفقا للاشتباه الأولي، فإن خلفية الجريمة تعود إلى نزاع بين عائلات.