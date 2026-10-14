3 إصابات خطيرة جراء انفجار وحريق في مصنع "إنتل" في كريات غات

أسفر انفجار وحريق في مصنع تابعة لشركة "إنتل" في كريات غات جنوبي البلاد، عن إصابة 3 أشخاص بجروح وصفت بالخطيرة، وقد عانوا من حروق في أجسادهم. يجري التحقق من الاشتباه بحدوث تسرب لمواد خطرة.

أصيب 3 أشخاص بجروح وصفت بالخطيرة، الأربعاء، جراء وقوع انفجار أعقبه اندلاع حريق في مصنع للأدوات الإلكترونية تابع لشركة "إنتل" في "كريات غات" جنوبي البلاد.

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وأفادت "نجمة داود الحمراء"، بأن طواقمها وصلت إلى المكان وقدمت العلاجات الأولية لثلاثة مصابين وهم بوعيهم الكامل، وقد عانوا من حروق في أجسادهم.

وقدمت الطواقم الطبية عمليات الإنعاش لاثنين من المصابين ووصفت حالتهما بالخطيرة وغير المستقرة، فيما وصفت حالة المصاب الأخير بالخطيرة والمستقرة؛ وجميعهم عانوا من حروق في الأقسام العلوية من أجسادهم.

ونقل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وقال أفراد من الطواقم الطبية، إن "الحديث يدور عن حادث صعب أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحروق خطيرة أثناء عملهم، بينهم اثنان كانا بلا نبض أو تنفس، وقد أجرينا لهما عمليات إنعاش منقذة للحياة وصعقات كهربائية. كما قدمنا العلاجات الأولية المنقذة للحياة لمصاب ثالث عانى من حروق خطيرة. ثم قمنا بنقلهم إلى المستشفى وهم بحالة خطيرة".

وقالت سلطة الإطفاء والإنقاذ، إن 8 طواقم تقوم بعمليات تمشيط واسعة للعثور على العالقين، والسيطرة على بؤرة الحريق ومنع انتشار ألسنته، بالإضافة إلى مراقبة المواد الخطرة بشكل متواصل واتخاذ إجراءات لمنع انتشارها. ودعت الجمهور إلى الامتناع عن الوصول إلى منطقة الحادث.

وبحسب الشرطة الإسرائيلية، فإنه يشتبه بأن الحريق نجم عن انفجار أسطوانة غاز، وقالت إنه يجري التحقق من الاشتباه بحدوث تسرب لمواد خطرة.

من المكان

وقالت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، إن فرق الطوارئ التابعة للواء الجنوب توجهت إلى الموقع، لفحص ملابسات الحادث وتداعياته البيئية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالطوارئ العاملة في الميدان.