شفاعمرو: 3 مصابين أحدهم بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة شفاعمرو عن إصابة 3 شبان بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

أصيب 3 شبان، في العشرينيات من أعمارهم، بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة بينما الآخران بالمتوسطة، جراء تعرضهم لجريمة إطلاق نار في شارع عمر السعسعاني في مدينة شفاعمرو، مساء الخميس.

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وقدمت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء" و"إيحود هتسلا" العلاجات الأولية لثلاثة مصابين، عانوا من إصابات اخترقت أجسادهم.

ونقل المصابون بعد تقديم العلاجات الأولية لهم إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.

يأتي ذلك في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب، في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.