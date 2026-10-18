ترامب يعلن دعمه "الكامل والمطلَق" لنتنياهو في الانتخابات

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دعمه الكامل لبنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية، محذرا من أن عدم انتخابه سيدفع واشنطن للتحرك بنفسها ضد إيران. من جهته، شكر نتنياهو ترامب داعيا أنصاره لتحويل الدعم الانتخابي إلى أصوات بصناديق الاقتراع.

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، دعمه "الكامل والمطلَق" لبنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة، كي يترأس الحكومة الإسرائيلية لولاية جديدة، فيما سارع الأخير إلى شُكر ترامب على "الدعم والتعاون الكبيرين".

وقال ترامب في منشور وجّهه إلى "شعب إسرائيل"، عبر منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، إن "نتنياهو كان رئيس حكومة محاربا عظيما، وشريكا أعظم من أجل السلام في مواجهة جمهورية إيران الإسلامية، بهتافها الممتد منذ 51 عامًا: ’الموت لإسرائيل، الموت لأميركا! وسوف نقضي على الشيطان الأصغر والشيطان الأكبر’".

وتساءل: "أين هي الدولة التي يمكنها البقاء بينما يُسمح بحديثٍ كهذا، إذ لا بد له في النهاية من أن يتحقق؟ لقد كانت مسألة وقت فقط قبل أن تضع إيران هذه العبارة الشؤم موضع التنفيذ، إلا أنها تعرضت للتدمير المنهجي، عسكريا وماليا، وما لم تغير نهجها بسرعة، فسوف نجهز على الأمر قريبا".

وأضاف أنه "إذا كان لدى إسرائيل القائد الخاطئ، وهو أي شخص بخلاف بيبي (بنيامين نتنياهو)، فستضطر أميركا إلى القيام بهذا العمل بنفسها، وأنا لست ميّالا لفعل ذلك".

وأشار إلى أن "نتنياهو كان قويا وشجاعا وبارعا في وجه معارضة هائلة، بما في ذلك تلك القادمة من داخل إسرائيل نفسها".

وعَدّ أنه "على الرغم من كل ذلك، فقد صمد بل وازدهر! لقد راقبت بيبي في أصعب الظروف، وإن الرجال أو النساء العاديين في مثل هذه الظروف كانوا ليذبلوا تحت وطأة الضغوط، لكن بيبي لم يذبل، بل ازداد قوة، ولا يزال يحتفظ بهذه القوة نفسها اليوم".

وأضاف أن "هذا هو نوع الشريك الذي تطالب به الولايات المتحدة الأميركية من إسرائيل، وهي الدولة التي قدمت لها الكثير".

وفي معرض دعمه الصريح لنتنياهو، قال ترامب: "رجاء، لتكن هذه الرسالة بمثابة تأييدي الكامل والمطلَق لنتنياهو في سباقه القادم لإعادة انتخابه رئيسا لحكومة إسرائيل".

وعَدّ الرئيس الأميركي، أن "نتنياهو لن يخذلكم أبدا!".

نتنياهو يستحضر ترامب لحشد ناخبيه

وبعد إعلان ترامب، سارع نتنياهو إلى نشر مقطع فيديو عبر "تليغرام"، يُظهر لقطات للرئيس الأميركي، ولنتنياهو نفسه، في عدّة مناسبات، مع تعليق صوتي اصتريحات سبق أن أدلى بها ترامب، مثنيا من خلالها على نتنياهو.

وأرفق نتنياهو مع الفيديو جملة مقتضبة، قال خلالها: "شكرا جزيلا للرئيس ترامب على الدعمه والتعاون الكبيرين"، مضيفا: "معًا سننجز المهمة!".

وقبل إعلان ترامب دعم نتنياهو رسميًّا، دعا الأخير في محاولة لحشد ناخبي اليمين ورفع نسبة التصويت في معسكره، في وقت سابق اليوم الأحد، أنصاره إلى تحويل تأييدهم إلى أصوات في صناديق الاقتراع، محذرًا من أن المنافسة الانتخابية متعادلة، ومكررًا شعار حملته "إما اليمين وإما فلسطين".

وقال نتنياهو، في رسالة إلى الناخبين، إن الانتخابات المقبلة ستحدد ما إذا كانت إسرائيل ستحصل على "حكومة يمين قوية" برئاسته، أو حكومة بقيادة غادي آيزنكوت، بمشاركة الأحزاب العربية ويائير غولان وأفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت، وفق تصويره للتحالفات المحتملة.

واستحضر نتنياهو الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لحث أنصاره على التصويت، قائلا إنه "لا تزال أمامنا سنتان من ولاية صديقي الرئيس ترامب، وهذا هو الوقت المناسب تمامًا لاستكمال مهامنا الكبرى على جميع الجبهات". وأضاف: "لكي ننتصر، يجب أن يتحول الحب والدعم إلى تصويت في صناديق الاقتراع"، داعيًا أنصاره إلى التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم وحثهم على المشاركة، ومؤكدًا أن "كل صوت يحسم".