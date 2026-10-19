غانتس يعلن انسحابه من الانتخابات الإسرائيلية

انسحب غانتس وحزبه "كاحول لافان" من سباق الانتخابات الإسرائيلية المقرر لها يوم 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حيث قال "لن أخوض الانتخابات المقبلة، وسأواصل النضال من أجل الوحدة".

أعلن رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، عصر الإثنين، الانسحاب من الانتخابات الإسرائيلية قبل 8 أيام من موعدها المقرر في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

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جاء ذلك في إعلان رسمي مقتضب صدر عنه، حيث قال "لن أخوض الانتخابات المقبلة، وسأواصل النضال من أجل الوحدة"، مضيفا "هذا هو الحل الوحيد الذي يمنع وقوع كارثة أخرى ويحافظ على إسرائيل في مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية".

وأوردت القناة 12 الإسرائيلية، أن غانتس قرر الانسحاب من الانتخابات على خلفية ضغط شديد داخل حزبه من أجل تفادي حرق الأصوات. وأفاد التقرير بأنه لم يتلق وعودات، كما لم يبلغ نتنياهو أو أحزاب المعارضة الصهيونية مسبقا بشأن قراره الذي اتخذه قبل بدء تصويت الجنود الإسرائيليين.

ومن المتوقع أن يدلي غانتس بتصريحات بشأن قرار انسحابه من الانتخابات، وذلك خلال مؤتمر صحافي من المقرر عقده عند الساعة الثامنة مساء.

ويأتي انسحاب غانتس وحزبه من انتخابات الكنيست في ظل استطلاعات الرأي العام الإسرائيلية، التي لم تظهر أي منها اجتيازه لنسبة الحسم.

وعلق رئيس حزب "يَشار"، غادي آيزنكوت، على انسحاب غانتس من الانتخابات، مرحبا بما وصفه "القرار الصائب والمسؤول بالانسحاب من خوض الانتخابات التي تعد مصيرية منذ قيام الدولة".