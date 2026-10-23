جيش الاحتلال يشرع بعملية عسكرية في الخليل لـ"عدة أيام" عقب عملية ومقتل جنديين

عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة الخليل إثر عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل جنديين واستشهاد منفذيها، فيما قال جيش الاحتلال إن العملية ستستمر عدة أيام، زاعما أنها "تتركز في نطاق محدد يشمل المنطقة التي انطلق منها" المنفذان.

شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي ليل الجمعة – السبت، بعملية عسكرية في مدينة الخليل لـ"عدة أيام"، إثر عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل اثنين من جنوده وإصابة 3 آخرين، واستشهاد منفذي العملية.

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وأفادت مصادر محلية وصحافية، بأن قوات الاحتلال قامت بإخلاء فلسطينيين من منازلهم في عدة أحياء بالخليل.

وجاء في بيان مشترك لجيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أن "القوات بدأت بتنفيذ عمليات تمشيط دقيقة وشاملة للبنى التحتية في المنطقة، بهدف الكشف عن البنى التحتية ’الإرهابية’ والوسائل القتالية وتحييدها، إلى جانب التحقيق مع عشرات المشتبهين".

قوات الاحتلال تخلي عددا من الفلسطينيين من منطقة الجلدة في مدينة الخليل pic.twitter.com/wpFiHVztJS — موقع عرب 48 (@arab48website) October 23, 2026

وستستمر العملية العسكرية الإسرائيلية في الخليل عدة أيام، وفق ما أعلن جيش الاحتلال والشاباك. حيث قالا إن "العملية تتركز في نطاق محدد يشمل المنطقة التي انطلق منها" المنفذان.

كما زعم جيش الاحتلال تخصيص 3 نقاط عبور للفلسطينيين في منطقة العملية العسكرية، مشيرا إلى أن "ذلك بعد الخضوع لإجراءات التفتيش والاستجواب الأمني"، ومتوعدا بإحالة "كل شخص تثار حوله شبهات خلال إجراءات التفتيش إلى التحقيق لدى قوات الأمن".

من اقتحام قوات وآليات الاحتلال لمدينة الخليل في عملية عسكرية أعلن أنها ستستمر عدة أيام pic.twitter.com/mzRD0oOyPT — موقع عرب 48 (@arab48website) October 23, 2026

وأعلن أن "هذه العملية تأتي امتدادا مباشرا لسلسلة من الإجراءات الهجومية التي بدأت صباح (الجمعة)، وشملت تحديد مواقع منازل ورسم خرائطها، وفرض طوق أمني في منطقتي الخليل وحلحول، وإغلاق طرق، وتنفيذ عمليات (..) في قرى المنطقة".

وذكر جيش الاحتلال، أن "العملية تشمل أيضا جهودا لإعادة تشكيل الواقع الأمني في المنطقة، من خلال إزالة البنى التحتية غير القانونية التي قد تشكل خطرا أمنيا في محيط الاشتباك".

وأضاف أن "قوات الأمن تعمل ضد عشرات الأهداف في مختلف أنحاء منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، وستواصل عملياتها الهجومية والاستباقية بمبادرة وحزم بهدف حماية المواطنين (..) وإزالة التهديدات التي تستهدف أمن مواطني دولة إسرائيل".

ووقعت عملية إطلاق نار صباح، الجمعة، اشتبك خلالها المنفذان مع جنود إسرائيليين قرب الخليل، ما أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 3 آخرين بجروح، فيما استشهد المنفذان وهما محمد وأحمد الجعبة، واعتقلت قوات الاحتلال عددا من أقارب منفذي العملية.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير أمنه يسرائيل كاتس، خلال زيارة ميدانية لموقع عملية إطلاق النار، عن عزم حكومتهما تطبيق "نموذج المخيمات الهجومي"، داخل أحياء سكنية في المدينة عبر إخلاء السكان، واقتحام وتفتيش المنازل، وتدمير ما وصفاه بـ"البنية التحتية للإرهاب"، مشيرين إلى الجاهزية لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال، المعززة بالآليات والجرافات، اقتحمت عدة مناطق في الخليل، منها منطقة "دير بحة"، ودوار الجلدة، ونمرة، وشرعت بعملية مداهمة وتفتيش لمنازل المواطنين.

وشهدت محافظة الخليل بمدينتها وبلداتها ومخيماتها إغلاقا كاملا، فيما أعلنت الجامعات والمدارس إغلاق أبوابها، السبت، كما أصدرت نقابة النقل والمواصلات بيانا لتعطيل حركة المركبات، السبت، حفاظا على أرواح المواطنين وعدم تعرضهم للخطر على الحواجز العسكرية التي نصبتها قوات الاحتلال بالمحافظة، في سياق العقاب الجماعي الذي تفرضه على المواطنين.