شفاعمرو: 3 مصابين جراح أحدهم خطيرة بجريمة إطلاق نار

أُصيب 3 أشخاص بجراح، ووُصفت حالة أحدهم بأنها خطيرة، وذلك في جريمة إطلاق نار ارتُكبت في مدينة شفاعمرو، اليوم الجمعة.

أُصيب 3 أشخاص بجراح، ووُصفت حالة أحدهم بأنها خطيرة، وذلك في جريمة إطلاق نار ارتُكبت في مدينة شفاعمرو، اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة في بيان، إنها "فتحت تحقيقا في إطلاق نار بمدينة شفاعمرو وأسفرت (الجريمة) عن إصابة ثلاثة أشخاص لم تُعرف هوياتهم بعد".

وأضافت أن "أحدهم أُصيب بإصابات خطيرة، وأُصيب اثنان بإصابات طفيفة، بحسب مصادر طبية".

وذكرت الشرطة أنها "سارعت إلى موقع الحدث، وبدأت البحث عن المشتبه بهم"، من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه بهم.

ولفتت إلى أن "التحقيق في خلفية الجريمة ذات الخلفية الجنائية وظروفها، جار".

167 قتيلا وقتيلة في المجتمع خلال العام الجاري

ووصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ بدء العام الجاري إلى 167 قتيلا وقتيلة، في حصيلة تعكس استمرار استفحال أزمة الجريمة والعنف التي تشهدها البلدات العربية.

يأتي ذلك وسط انتقادات متواصلة للشرطة والحكومة الإسرائيلية على خلفية الإخفاق في الحد من انتشار السلاح، ومكافحة الجريمة المنظمة، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل.

وتتواصل جرائم العنف وإطلاق النار في البلدات العربية، من النقب جنوبًا إلى المثلث والجليل شمالًا، الأمر الذي يعمّق حالة انعدام الأمن ويثير مخاوف متزايدة بين المواطنين، في ظل غياب مؤشرات ملموسة على انحسار الظاهرة.