طمرة: مصابان أحدهما بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة طمرة عن إصابة شابين بجروح وصفت حالة أحدهما بالخطيرة والآخر بالمتوسطة، نقلا على إثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج. في وقت تواصل الشرطة التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

أصيب شابان، في العشرينيات من عمريهما، بجروح وصفت بالخطيرة والمتوسطة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة بمنطقة الجليل، مساء الجمعة.

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وقدم طاقم طبي من مركز "الزهراوي" العلاجات الأولية للمصابين، وأفيد بأن أحدهما أصيب في منطقة الصدر ووصفت حالته بالخطيرة، بينما الآخر أصيب في أطراف جسده السفلية ووصفت حالته بالمتوسطة.

وأشار مركز "الزهراوي"، إلى أن حالة المصابين مستقرة، وجرى نقلهما إلى قسم الطوارئ في مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.

يأتي ذلك في وقت تواصل الشرطة الإسرائيلية التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب، في ظل الجريمة المستفحلة التي أسفرت عن 168 قتيلا وقتيلة هذا العام آخرهم مسن (83 عاما) تعرض لإطلاق نار عند مدخل منزله في مدينة شفاعمرو، وقد أسفرت الجريمة عن إصابته زوجته وابنه.