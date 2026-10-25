ترامب: لن تكون هناك ضربة على إيران اليوم... نتنياهو: طهران قد تحاول شنّ هجمات لعرقلة الانتخابات

نفى ترامب شن ضربة ضد إيران الليلة وسط وساطة قطرية بطهران لخفض التوتر، فيما ادعى نتنياهو وجود مؤشرات استخباراتية على سعي إيران لعرقلة الانتخابات الإسرائيلية وشيكة الانعقاد، تزامنا مع جولة تفقدية لقائد "سينتكوم" براد كوبر فوق مضيق هرمز.

نفى الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، احتمال أن تهاجم واشنطن طهران، اليوم الأحد، فيما كرّر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مزاعمه بشأن سعي طهران إلى محاولة شنّ هجمات، كي تعرقل الانتخابات الإسرائيلية.

وقال ترامب إنه "لن تكون هناك ضربة على إيران الليلة"، مضيفا: "نقدم أداء جيدا بخصوص إيران، ولدينا بشأنها معلومات استخباراتية معمقة".

وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول مطّلع، فإن "وسطاء ⁠قطريين ​موجودون ​في طهران اليوم ​الأحد، ​في إطار ‌مسعى ⁠لخفض التوتر الإقليمي".

وذكر تقرير الوكالة أن ​ذلك ​يأتي بالتنسيق ⁠مع ​الولايات ​المتحدة.

وحذّر نتنياهو في مقطع مصور "إيران وحلفاءها" من محاولة عرقلة الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، المقررة الثلاثاء، وقال: "لدينا مؤشرات استخباراتية تفيد بأن إيران ووكلاءها قد يحاولون تحدّينا، عبر شن هجمات بهدف عرقلة الانتخابات".

وأكد أن الجيش الإسرائيلي مستعد لشن "هجمات دفاعية وهجومية" على السواء، مضيفا "لا تختبرونا، ستتلقون ضربات تفوق التوقعات".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، نشر نتنياهو صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهر سحابة نارية ضخمة ناجمة عن انفجار نووي فوق تل أبيب، أرفقها بنصّ وصف إيران بأنها تهديد وجودي، عادّا أن جميع القضايا الأخرى المطروحة خلال الموسم الانتخابي تبدو تافهة بالمقارنة مع هذا التهديد.

وحرص نتنياهو، خلال الأيام الماضية من حملته الانتخابية على الإدلاء تكرارا بتصريحات متعلقة بالأمن القومي، وقال، الأربعاء الماضي، إنه أصدر توجيهات للأجهزة الأمنية الإسرائيلية بإسقاط النظام الحاكم في إيران.

ونشر مقطع فيديو، الثلاثاء، يظهر فيه أمام طائرة مقاتلة، وهو يتحدث هاتفيا مع الرئيس الأميركي، وقال حينها إنهما سيعملان معا على "إنجاز المهمة".

وخلال حملته الانتخابية، ركز نتانياهو على الحرب التي شنها إلى جانب الولايات المتحدة على إيران في شباط/ فبراير الماضي، مشددا على أنه الوحيد القادر على درء أي مخاطر تشكلها طهران على تل أبيب.

كوبر يحلّق فوق هرمز

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قائدها، براد كوبر، حلق اليوم فوق مضيق هرمز على متن مروحية لمتابعة "الظروف العملياتية".

وأكد كوبر أن جولته "تجسد الالتزام الراسخ بمواصلة ضمان حرية الملاحة عبر المضيق"، مشددا على التركيز الكامل على ضمان استمرار حركة الملاحة التجارية.

ولفتت القيادة المركزية إلى أن مسارات العبور الرئيسية في مضيق هرمز "أصبحت خالية من الألغام البحرية الإيرانية"، مؤكدة أن الزخم في المضيق "يواصل تصاعده خلال الأشهر الأخيرة، منذ النجاح في تطهيره من تلك الألغام".

وذكرت "سينتكوم" أن أكثر من 3 آلاف سفينة تجارية عبرت المضيق خلال الأشهر الستة الماضية بدعم منها، مشيرة إلى أنها ساعدت الشركاء في الخليج على تصدير أكثر من 1.5 مليار برميل من النفط منذ الصيف.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين يسيطرون بوضوح على مضيق هرمز.