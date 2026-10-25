جيش الاحتلال يعلن إطلاق صاروخ اعتراضي نحو "هدف جوي مشبوه" جنوبي لبنان

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي صاروخاً اعتراضيّاً نحو "هدف جوي مشبوه" جنوبي لبنان دون تفعيل إنذارات، فيما بحث قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في بريطانيا تعزيز التعاون العسكري وخيارات ما بعد انتهاء مهمة قوة "يونيفيل" نهاية 2026.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي، نحو "هدف جوي مشبوه"، جنوبي لبنان، مساء اليوم الأحد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "أُطلق صاروخ اعتراضي، قبل قليل، باتجاه هدف جوي مشبوه به رُصد في المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي، جنوبي لبنان".

وأضاف أنه "لم يتم تفعيل أي إنذارات وفقًا للسياسة المتبعة".

قائد الجيش اللبناني يبحث ببريطانيا خيارات ما بعد "يونيفيل"

وفي سياق ذي صلة، حث قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، مع مسؤولين عسكريين وأمنيين بريطانيين، سبل دعم المؤسسة العسكرية وتعزيز التعاون بين الجانبين، إلى جانب خيارات مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (يونيفيل) في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2026.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان الأحد، إن هيكل زار بريطانيا يومي 22 و23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، تلبية لدعوة رسمية من نظيره البريطاني ريتشارد نايتون، مضيفا أن هيكل التقى نايتون وبحث معه سبل دعم الجيش اللبناني، وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

كما التقى مستشار الأمن القومي البريطاني، جوناثان باول، وبحث معه آخر المستجدات جنوبي لبنان، وخيارات ما بعد انتهاء مهمة يونيفيل.

وتكتسب هذه المباحثات أهمية خاصة مع اقتراب انتهاء الولاية الحالية للقوة الدولية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2026، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2790 الصادر في آب/ أغسطس 2025، على أن تبدأ بعد ذلك انسحابا تدريجيا وآمنا خلال عام 2027.

وينتظر أن تتحمل الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش، مسؤوليات أمنية أوسع في الجنوب مع انحسار دور "يونيفيل"، بالتوازي مع المطالب اللبنانية بانسحاب إسرائيل من المواقع التي لا تزال تحتلها داخل الأراضي اللبنانية.

اجتماع "دراغون"

وخلال زيارته، شارك هيكل في الاجتماع السنوي العاشر لمجموعة "دراغون"، الذي ضم قادة وممثلين عن جيوش قطر والأردن والسعودية ومصر والعراق والكويت وعُمان والبحرين والإمارات، إلى جانب ممثل عن مجلس التعاون الخليجي.

وقالت قيادة الجيش إن الاجتماع تناول التحديات المشتركة وسبل تعميق التعاون لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

كما عقد هيكل لقاءين منفصلين مع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، جاسم بن محمد المناعي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، مجدي محمد الحراسيس.

وبحث اللقاءان علاقات التعاون بين الجيش اللبناني وكل من الجيشين القطري والأردني، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.

وتأتي زيارة هيكل إلى بريطانيا في وقت يعمل فيه الجيش اللبناني على تعزيز انتشاره وقدراته في الجنوب، بالتوازي مع ترتيبات أمنية أعقبت "صيغة الإطار" التي توصلت إليها بيروت وتل أبيب برعاية أميركية في 26 حزيران/ يونيو 2026.

وتنص الصيغة على انسحاب إسرائيلي تدريجي من جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

ورغم ذلك، تواصل إسرائيل تنفيذ هجمات في جنوب لبنان، كما لا تزال تحتل مناطق لبنانية، بعضها منذ عقود وأخرى سيطرت عليها خلال العمليات العسكرية الأخيرة.

وتطالب بيروت بانسحاب إسرائيلي كامل من أراضيها، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.