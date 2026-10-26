محادثات سعودية تركية باكستانية إيرانية في طهران سعيا لمنع تجدّد الحرب... "الوقت المتبقّي محدود"

اتفقت إيران والدول الموقعة على اتفاقية مكة للدفاع المشترك (السعودية وباكستان وتركيا)، خلال اجتماع في طهران، على مواصلة المحادثات والمناقشات لتعزيز التعاون الإقليمي في مجالي السلام والأمن، في خطوة تهدف لدعم الاستقرار والعمل المشترك بالمنطقة.

اتفقت إيران والدول الثلاث الأطراف في "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" على مواصلة المحادثات عقب اجتماع أول عُقد في طهران، وسط مخاوف من تجدد الحرب، تزامنا مع موافقة البرلمان المصري على تقديم دعم دفاعي للرياض في مواجهة هجمات الحوثيين من اليمن.

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وكان وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان وصل إلى طهران للمشاركة في المحادثات، إلى جانب قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى.

ووصل هؤلاء إلى إيران في مسعى إلى "خفض التصعيد بين أطراف الأزمة الحالية وتشجيع الحوار والحلول الدبلوماسية"، وفق ما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، الإثنين، بأن المجتمعين اتفقوا على "مواصلة المناقشات بهدف تعزيز التعاون، بما في ذلك في مجالي السلام والأمن الإقليميين".

"الوقت المتبقّي محدود للغاية"

وجاءت المحادثات بعد تحذيرات من الولايات المتحدة وإسرائيل من احتمال استئناف الأعمال القتالية.

وتُعدّ هذه أول زيارة مشتركة إلى طهران يقوم بها مسؤولون من السعودية وباكستان وتركيا، منذ تشكيل الدول الثلاث تحالفا دفاعيا في آب/ أغسطس الماضي.

وتأتي هذه الزيارة في ظلّ تجدد المواجهات بين الرياض الداعمة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والحوثيين المدعومين من إيران، في تموز/ يوليو على وقع الحرب في الشرق الأوسط مع انهيار هدنة كانت تسري في اليمن منذ 2022.

وتأتي أيضا في ظل تصاعد التوتر قبيل الانتخابات الإسرائيلية المفصلية، الثلاثاء، وانتخابات التجديد النصفي الأميركية الأسبوع المقبل، والتي يسعى فيها الجمهوريون بزعامة دونالد ترامب إلى الاحتفاظ بالسيطرة على مجلسَي الكونغرس.

ومع انطلاق المحادثات في طهران، عدّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الإثنين، أن من "الملحّ وضع حد لأي تصعيد" في المنطقة.

وأضاف أنه "ينبغي بأي ثمن تجنب خطر حصول مزيج من هجوم عسكري واسع النطاق على إيران، وهجوم عسكري واسع النطاق تشنه إيران على دول الخليج".

وكتب المحلّل والباحث الأمني السعودي هشام الغنام عبر منصة "إكس": "قد يكون هذا الاجتماع التاريخي في طهران الفرصة الأخيرة قبل أن يخرج التصعيد عن السيطرة، في محاولة لفرض مسار للتهدئة قبل فوات الأوان".

وأضاف أن "اجتماع شخصيات عسكرية وأمنية بهذا المستوى، يعني أن الوقت المتبقّي محدود للغاية".

"توترات خطيرة"

ودوّت انفجارات جديدة في الرياض ليل الأحد - الإثنين، بالتزامن مع توجيه رسائل نصية تحذيرية إلى السكان، بعدما أعلن الحوثيون، الأحد، شنّ هجوم جديد على المطار الدولي في العاصمة السعودية.

من جهة أخرى، أجاز مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، تقديم دعم دفاعي إلى السعودية لمساندتها في مواجهة هجمات الحوثيين المدعومين من إيران، بناء على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولا يزال من غير الواضح شكل الدعم الدفاعي الذي يمكن لمصر أن تقدّمه للسعودية، علما بأن جيشها هو الأكبر على مستوى العالم العربي.

وفضلا عن مئات آلاف العسكريين، يمتلك الجيش طائرات مقاتلة ومنظومات دفاع جوّي متطورة مصدرها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا.

وتقود قطر وباكستان جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن وفدا قطريا زار طهران، الأحد.

وقال بقائي، الإثنين: "تشهد منطقتنا توترات خطيرة، وتسعى دول الجوار إلى نقل رسائل وطرح مبادرات".

ورأى أندرياس كريغ من شركة "مينا أناليتيكا" لاستشارات المخاطر ومقرّها لندن، أن وجود الأمير خالد في طهران "بالغ الأهمية"، واصفا إياه بأنه "العقل المدبّر لإستراتيجية السعودية".

وقال كريغ إن توجّهه مباشرة إلى إيران في هذا التوقيت الحسّاس للغاية يبعث بإشارة قوية جدا إلى أن المملكة لا تكتفي... بالجلوس وانتظار ما ستؤول إليه الأحداث".

وبرز شقيق ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بوصفه أحد أبرز المسؤولين الذين يتولّون التواصل الدبلوماسي باسم الرياض، إذ يُوفد في مهمّات إقليمية حسّاسة.

وقال المحلّل السعودي المقرب من السلطات، علي الشهابي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن "مستوى تمثيل الأمير خالد وقربه من القيادة السعودية يوجهان رسالة قوية".

وأضاف: "تستثمر الرياض رأسمال سياسيا كبيرا في الحوار مع إيران، سعيا إلى احتواء التصعيد وفتح مسار دبلوماسي موثوق للخروج من الأزمة".

"لا تختبرونا"

وأثارت تصريحات لمسؤولين كبار تكهّنات بشأن تجدّد الأعمال القتالية.

والأحد، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال فعالية بثها التلفزيون في طهران "في الآونة الأخيرة، جرى الحديث عن حرب جديدة، لكنني أفكر بالفعل في مرحلة ما بعد الحرب. وسواء اندلعت حرب أم لا، فإن سياساتنا ستبقى على حالها".

ويأتي هذا بعدما قال ترامب الجمعة إن واشنطن "قد تنفذ عملية أخرى صغيرة من الغضب الملحمي (إبيك فيوري)"، في إشارة إلى الحملة الأميركية الإسرائيلية ضد إيران التي بدأت في 28 شباط/ فبراير.

والأحد، حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إيران وحلفاءها من محاولة عرقلة الانتخابات التشريعية.

وقال نتاياهو: "لدينا مؤشرات استخباراتية تفيد بأن إيران ووكلاءها قد يحاولون تحدّينا عبر شن هجمات بهدف عرقلة الانتخابات".

وأضاف "لا تختبرونا، ستتلقون ضربات تفوق التوقعات".