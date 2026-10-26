ترامب يجدد دعمه العلني لنتنياهو عشية الانتخابات الإسرائيلية: حققنا انتصارات مشتركة

جدّد ترامب دعمه لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عشية انتخابات الكنيست، داعيا الإسرائيليين للتصويت له، ومستعرضا "انتصاراتهما المشتركة" كعمليتي "مطرقة الليل" و"الغضب الملحمي" اللتين أدتا "لشلل" قدرات إيران العسكرية والاقتصادية، نحو "إكمال المهمة معا".

جدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ليل الأحد - الإثنين، دعمه العلني لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عشية الانتخابات الإسرائيلية، المقرّر أن تُجرى غدا الثلاثاء، عادّا أن كليهما حقّقا "انتصارات مشتركة".

وقال الرئيس الأميركي في منشور وجّهه إلى "شعب إسرائيل، ولمن لم يطلع على ذلك بعد،"، عبر منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "كما يعلم الجميع، بمن فيهم العدو، فقد جمعتني ببيبي (بنيامين نتنياهو) علاقة مميزة حققنا من خلالها انتصارات مشتركة".

وأضاف: "لقد نفّذتُ ’الهجوم الفنزويلي’ الذي يُعد واحدا من أنجح العمليات العسكرية في التاريخ، وقبل ذلك، نفّذنا ’عملية مطرقة الليل" (Operation Midnight Hammer)، التي منعنا من خلالها الدولة الأولى في العالم في رعاية الإرهاب من الحصول على سلاح نووي".

وتابع: "ثم نفذنا ’عملية الغضب الملحمي’ (Operation Epic Fury)؛ والنتيجة اليوم هي أن إيران باتت بلا قوات بحرية وبلا قوات جوية، كما أن جيشها واقتصادها في حالة انهيار تام، في ظل معدل تضخم وصل إلى 301%. لقد حال الحصار البحري دون حصولهم على النفط، كما تمت الإطاحة بمستويين من قياداتهم، سواء على الصعيد العسكري أو غيره".

وذكر الرئيس الأميركي مخاطبا الإسرائيليين: "عندما تتوجهون إلى صناديق الاقتراع، تذكروا أن بيبي كان رئيس حكومة محاربا استثنائيا! لقد كان بعض الأشرار يطلقون على إسرائيل لقب ’الشيطان الأصغر’، بينما يصفون الولايات المتحدة بـ’الشيطان الأكبر’".

وعَدّ أنه "لم يعد مقبولا -ولن يكون مقبولا بعد الآن- أن يتردَّد (يتكرَّر) في العالم هتاف: ’الموت لأميركا، الموت لإسرائيل’. صوّتوا لبيبي نتنياهو رئيسا للحكومة".

وختم ترامب منشوره بالقول: "علينا أن نكمل المهمة التي بدأناها معا".

وبحسب ما أورد موقع "أكسيوس" الأميركي في تقرير، الأحد، نقلا عن مصدرين أميركي وإسرائيلي وصفهما بالمطّلعين، فقد طلب نتنياهو، من الرئيس الأميركي، خلال الأيام الماضية، إظهار مزيد من الدعم العلني له قبيل انتخابات الكنيست، فيما رأى البيت الأبيض في ذلك "علامة على اليأس".